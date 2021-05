Dritte Leiche gefunden

Dänischenhagen/Kiel. Bei ihren Ermittlungen zu einer Bluttat mit zwei Toten in Dänischenhagen hat die Polizei in der Nacht zu Donnerstag einen weiteren Toten gefunden. In Kiel entdeckten Polizisten in einem Haus eine dritte Leiche, wie Oberstaatsanwalt Michael Bimler sagte. Der mutmaßliche Täter, ein 47 Jahre alter Mann, hatte sich am Mittwochabend der Polizei in Hamburg gestellt. Er steht im Verdacht, die drei Menschen erschossen zu haben.

Bei den Toten in der kleinen Gemeinde Dänischenhagen wenige Kilometer nördlich von Kiel handelt es sich nach Angaben der Polizei um die getrennt lebende 43 Jahre alte Ehefrau des Verdächtigen und einen 53 Jahre alten Mann. Ob beide ein Paar waren, werde noch ermittelt, sagte ein Polizeisprecher. Die beiden seien „sehr gut miteinander bekannt“ gewesen. Bei dem Toten in Kiel handelt es sich den Angaben zufolge um einen 52 Jahre alten Mann aus dem persönlichen Umfeld des Verdächtigen. Die Frau hinterlässt vier Kinder, die sie zusammen mit dem Tatverdächtigen hatte. Das Alter reiche von der Vorschule bis zur Pubertät, bestätigte die Staatsanwaltschaft in Kiel am Donnerstag.

Der 47-Jährige wurde in Hamburg festgenommen und noch in der Nacht nach Kiel gebracht. Er sollte nach Angaben der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt werden. Zunächst war er ohne einen rechtlichen Beistand nicht vernommen worden. Zu einem Motiv für die Taten und zu weiteren Hintergründen machten Polizei und Staatsanwaltschaft zunächst keine Angaben. Es wird weiter ermittelt. dpa