Dritte Auszeichnung für „Epoca“-Küchenchef in der Schweiz

Flims. Es ist ein erneuter Erfolg für Spitzenkoch Tristan Brandts Nachwuchsförderung: Der Küchenchef des Restaurants „Epoca by Tristan Brandt“ im schweizerischen Flims, Niklas Oberhofer (26) wurde von „Gault&Millau“, dem wichtigsten Gourmetführer aus der Schweiz, mit 17 Punkten ausgezeichnet. Das geht aus einer Pressemitteilung vom Montag hervor. Der renommierte Gault&Millau-Guide bewertet über 870 Restaurants und stellt deren kreativste Köche vor.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Kaum einen Monat ist es her, da durfte sich das Team „epoca by Tristan Brandt“ rund um seinen Küchenchef bereits über den ersten MICHELIN Stern in der Schweiz freuen. Zudem erkochte Oberdorfer sich gemeinsam mit seinem Sous Chef Simon Bantle den 3. Platz beim Kochwettbewerb „Koch des Jahres“.