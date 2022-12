Drew Barrymore spricht übers Dating und Alleinsein

Los Angeles. US-Schauspielerin Drew Barrymore hat nach eigenen Worten wieder angefangen, auf Dates zu gehen. «Weil es schon so viele Jahre her war, hatte ich mir Sorgen gemacht, dass ich zu gut im Alleinsein bin», sagte die 47-Jährige in einer neuen Folge ihrer «Drew Barrymore Show», die am Donnerstag (Ortszeit) ausgestrahlt wurde.

Mit ihrem Gast, der Schauspielerin Whoopi Goldberg (67), sprach sie über das Dating nach einer längeren Zeit als Single. «Alleine zu sein ist nichts Schlechtes», sagte Goldberg. Man könne auch auf Dates gehen, ohne die andere Person gleich fest ins eigene Leben zu integrieren.

Sie selbst suche gar nicht mehr nach einer festen Beziehung, sagte Goldberg. Dates habe sie. «Aber mehr werde ich dazu nicht sagen. Ihr könnt gern versuchen herauszufinden, um wen es geht - ihr werdet es nicht schaffen. Denn ich habe immer darauf geachtet, dass das meine Sache bleibt.»

In ihrer CBS-Talkshow spricht Barrymore seit 2020 mit Prominenten über Liebe und Beziehungen. Sie selbst war dreimal verheiratet, zuletzt mit dem Schauspieler Will Kopelman (44). Die beiden haben zwei Töchter: Olive (10) und Frankie (8).