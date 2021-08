Drei weitere Tote bei Bandenkrieg

Marseille. Der brutale Bandenkrieg um Drogengeschäfte in der südfranzösischen Metropole Marseille hat drei weitere Menschen das Leben gekostet. Zwei Männer seien in der Nacht zum Sonntag erschossen und ein dritter tot in einem ausgebrannten Auto entdeckt worden, teilte die Staatsanwaltschaft von Marseille mit. Die Taten folgen nur drei Tage nach einer Sturmgewehrattacke auf einen Drogenverkaufspunkt vor einer Hochhaussiedlung, bei der ein 14-Jähriger starb und ein Achtjähriger verletzt wurde. Blutige Kämpfe um Drogengeschäfte machen der Stadt seit vielen Jahren zu schaffen. Ebenso lange bemühen sich Politik und Polizei, der Gewalt Herr zu werden. Rund ein Dutzend Tote werden alleine in diesem Jahr bereits den Bandenkriegen zugeordnet. dpa

