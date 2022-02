Domitila Barros ist „Miss Germany“

Rust. Die Sozialunternehmerin und Schauspielerin Domitila Barros (Bild) aus Berlin ist die neue „Miss Germany“. Aufgewachsen ist die 37-Jährige in Brasilien in einer Favela und hat in einem Straßenkinderprojekt ihrer Eltern mitgearbeitet. Ihr lägen Themen wie soziale Gerechtigkeit und Umwelt am Herzen, sagte sie bei der Wahl im Europa-Park im badischen Rust. „Wir alle leben auf der Mutter Erde. Und die braucht uns ganz doll im Moment.“ Die Staffel 2021/22 war mit einer deutschlandweiten Top 160 gestartet – und anders als früher unabhängig von den Bundesländern. Bewerben konnten sich Frauen im Alter von 18 bis 39 Jahren, die eine „Mission“ hatten. dpa

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1