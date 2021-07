Diskussionenum Nena

Schönefeld. Sängerin Nena hat erneut Diskussionen ausgelöst. Am Sonntag trat sie in Schönefeld auf. Das Konzert wurde vor einer Zugabe beendet – laut „Tagesspiegel“ und Videos hatte sich Nena zuvor über Hygienevorschriften geäußert. „Mir wird gedroht, (…) dass sie die Show abbrechen, weil ihr nicht in eure (…) Boxen geht“, sagte Nena demnach. „Ich überlasse es in eurer Verantwortung, ob ihr das tut oder nicht. Es darf jeder frei entscheiden, genauso wie jeder frei entscheiden darf, ob er sich impfen lässt oder nicht.“

Laut Verwaltung gab es „keine Verfügung des Ordnungsamtes, sondern eine Entscheidung des Veranstalters, das Konzert nach Abschluss des Hauptprogramms zu beenden“. „Das war gegen 21.45 Uhr vor der Zugabe“, sagte der Leiter des zuständigen Dezernats. Konzerte dürften in Schönefeld zurzeit ohnehin nur bis 22 Uhr stattfinden.

„Bei mir ist jeder willkommen. Okay?“, sagte Nena. Das Ganze werde „politisiert“. „Und das ist einfach vollkommen ätzend.“ Nena hat in der Pandemie mehrfach für Diskussionen gesorgt. Im März veröffentlichte sie ein Video „Danke Kassel“, nachdem Tausende gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straße gegangen waren. dpa