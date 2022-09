Dieses Dorf auf Mallorca ist der Drogen-Supermarkt der Insel

Palma. Es ist immer noch sommerlich warm auf Mallorca, an den Stränden der Inselhauptstadt Palma liegen Urlauber dösend in der Sonne. Doch nur wenige Kilometer entfernt von den Hotels, Restaurants und Bars an der Promenade befindet sich ein Dorf, das die Schattenseite des Ferienparadieses verkörpert.

Nur wenige Touristen haben es je betreten, es ist auf der ganzen Insel gefürchtet – ein Kaff voller Krimineller, das in keinem Reiseführer aufgelistet wird. Son Banya heißt die heruntergekommene Barackensiedlung direkt am Flughafen. Insulaner sprechen hinter vorgehaltener Hand vom Drogen-Supermarkt Mallorcas.

Das Dorf wirkt wie ein Slum unter Palmen. Vor der Einfahrt stehen ausgeschlachtete Autowracks, einige weisen Brandspuren auf. Schuttberge fallen ins Auge, Graffiti auf bröckelndem Mauerwerk, kaputte Straßen. Es gibt wenige Gründe hierherzukommen.

Trotzdem herrscht auf der einzigen Zufahrtsstraße reger Verkehr. Autos fahren in die Siedlung, um sie nach wenigen Minuten wieder zu verlassen. Am Steuer sitzen Mallorquiner und einige Touristen, die sich mit Drogen fürs Wochenende eindecken. Haschisch, Kokain, Heroin, Amphetamine – in Son Banya bekommen Besucher alles, was sie jenseits von Bier und Sangria für einen Rausch benötigen.

Die Polizei lässt die Verkäufer gewähren. Nur zu besonderen Anlässen sperrt sie die Straße ab und greift durch. An einem normalen Tag werde dort ein sechsstelliger Eurobetrag umgesetzt, heißt es. Bei einer Razzia im Juli wurden 31 Drogenverkaufsstellen im Dorf gezählt, Polizisten nahmen 18 Personen fest.

Touristen seien eine wichtige Zielgruppe, sagt ein Polizeisprecher. Diese trauten sich nur selten in die Siedlung, die meisten würden daher direkt von Dealern in den Partyhochburgen Arenal oder Magaluf versorgt.

Wer sich hineinwagt nach Son Banya, begibt sich in Gefahr. Immer wieder kommt es zu gewalttätigen Überfällen.

2018 wurde der damals 34-jährige niederländische Filmregisseur Wouter van Luijn unter bis heute nicht restlos geklärten Umständen totgeprügelt – er war mit 700 Euro in der Brieftasche in das Elendsquartier gekommen. Son Banya ist eine Art rechtsfreier Raum.

In der Flughafensiedlung wohnen geschätzt 300 Menschen. Ein paar Dutzend Familien, die meisten Angehörige der Sinti und Roma. Sie wurde 1969 als Provisorium errichtet, um an der Playa ansässige Roma und Sinti aus dem Blickfeld der Urlauber zu verbannen.

Den meist vollkommen verarmten und unter menschenunwürdigen Umständen hausenden „Gitanos“, wie diese in Spanien genannt werden, sollte Son Banya als eine neue Übergangsheimat angeboten werden. Der Gedanke dahinter: Von dort aus sollten sich die Bewohner Arbeit suchen und dann eine eigene Wohnung in Palma finden. So hätten die Gitanos in die mallorquinische Gesellschaft integriert werden sollen. Doch die Integration ist gescheitert.

Im Rathaus würden sie das Dorf am liebsten abreißen lassen. „In Spanien bilden die Gitanos eine weitverzweigte Parallelgesellschaft, die von der Mehrheitsgesellschaft traditionell misstrauisch beäugt wird. Und umgekehrt“, sagt Ciro Krauthausen, Chefredakteur der deutschsprachigen „Mallorca Zeitung“, der seit Jahren die Diskussionen über das Dorf verfolgt.

Einerseits berichten ehemalige Bewohnerinnen wie Victòria Follana, als Kind habe sie in der Schule häufig Sätze gehört wie „Das sind Zigeuner, die sind voller Flöhe“. Andererseits machen viele der Gitanos es den Behörden schwer. Es gibt Mitarbeiter der Stadtverwaltung, die aus Angst vor Übergriffen keinen Fuß mehr nach Son Banya setzen.

Im Rathaus von Palma würden sie das Dorf am liebsten abreißen lassen und die Bewohner in andere Stadtteile umsiedeln. Doch mehrere Versuche, die Siedlung zu räumen, scheiterten am rigorosen Widerstand der dort lebenden Familien. Für 2023 ist ein neuer Versuch geplant.