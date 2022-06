Fünf Jahre ist her, dass der Grenfell-Tower im Westen Londons sich in ein flammendes Inferno verwandelte. Menschen, die in der Nähe leben, erinnern sich an die Ereignisse jedoch, als seien sie eben erst geschehen. Eine von ihnen ist Moyra Samuels. Die 65-jährige Aktivistin wohnt nur 300 Meter von dem Wohnturm entfernt. Noch in der Nacht rannte hin. „Was ich dann mit ansehen musste, war

...