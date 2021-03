London. Die Schlammschlacht wird noch schmutziger. Auf der einen Seite: die Royals. Auf der anderen: Prinz Harry und Herzogin Meghan, die die Familie Windsor in ihrem TV-Interview scharf angegriffen haben. Jetzt schlägt das Königshaus zurück – und will herausfinden, ob sich Meghan während ihrer Zeit im Palast etwas zuschulden kommen ließ. Es geht um Mobbingvorwürfe, Demütigungen und Tränen.

Umstrittenes Cover des Satiremagazins „Charlie Hebdo“. © Charlie Hebdo

Seit Wochen überschlagen sich die Ereignisse. Kurz vor dem Auftritt des Paars bei US-Talkmasterin Oprah Winfrey hatte die Londoner Zeitung „Times“ unter Berufung auf palastinterne Mails berichtet, dass im Jahr 2018 – also nicht lange nach der Hochzeit – innerhalb der abgeschotteten Residenz eine Beschwerde gegen Meghan die Runde machte. Zwei persönliche Assistentinnen der Ex-Schauspielerin sollen wegen des hohen Drucks, den Meghan ausgeübt habe, hingeworfen haben.

Nun hat der Buckingham-Palast dem US-Sender CNN zufolge eine externe Anwaltskanzlei damit beauftragt, die Vorwürfe aufzuklären. „Wir treiben unsere Zusage voran, die Umstände rund um die Anschuldigungen von ehemaligen Mitarbeitern des Herzogs und der Herzogin von Sussex zu untersuchen“, sagte ein Palastsprecher. „Aber wir werden keinen öffentlichen Kommentar dazu abgeben.“ Meghan und Harry wiederum wittern den Versuch eines Rufmords.

Ihre Anwälte werfen wiederum der „Times“ in einem Schreiben vor, vom Buckingham-Palast „benutzt worden zu sein“. Es handle sich um eine „kalkulierte Schmutzkampagne“. Die Juristen sehen in den „verzerrten, einige Jahre alten“ Anschuldigungen offenbar ein Ablenkungsmanöver des Königshauses. Es sei kein Zufall, dass die Vorwürfe aufgekommen seien, kurz bevor Meghan und Harry im Oprah-Gespräch „offen und ehrlich über ihre Erfahrungen der vergangenen Jahre“ reden wollten. In dem vor mehr als einer Woche ausgestrahlten Interview sprach das Ehepaar unter anderem über Rassismus im britischen Königshaus.

Michelle Obama äußert sich

Während die Beteiligten sich also bereits auf den nächsten Kriegsschauplatz vorbereiten, ist die Aufregung über das Interview längst nicht abgeebbt. Jüngst hat sich Michelle Obama in die Debatte eingemischt. Meghans Rassismusvorwürfe seien absehbar gewesen, sagte die frühere First Lady auf NBC: „Für Nichtweiße ist Rasse kein neues Konstrukt. Von Meghans Gefühlen dazu zu hören, war also keine komplette Überraschung.“ Obama ist seit Jahren mit dem Paar befreundet. Auch Hillary Clinton schlägt sich auf die Seite des in Kalifornien lebenden Paares. Die frühere Außenministerin hat dem Buckingham-Palast vorgeworfen, die Tochter einer Afroamerikanerin und eines Weißen nicht mit offenen Armen empfangen zu haben. Obama sagte nun, wenn sie daran denke, was Harry und Meghan mitmachten, „dann denke ich daran, wie wichtig die Familie ist“.

Ob diese Familie noch einmal zusammenfindet, scheint zweifelhaft. Der Zwist ist nicht nur in Großbritannien für erhitzte Debatten gut: In Frankreich sorgt das Satiremagazin „Charlie Hebdo“ mit einer Karikatur für eine Kontroverse. Das aktuelle Titelbild zeigt die Queen, wie sie mit diabolischen Augen auf Meghans Hals kniet. Eine Anspielung auf den Fall George Floyd – der war im Mai 2020 bei einem tödlichen Polizeieinsatz brutal am Boden fixiert worden und hatte mit den Worten „Ich kann nicht atmen“ um sein Leben gefleht. Die Schlagzeile auf dem Cover lautet: „Warum Meghan ging“ – die gezeichnete Herzogin antwortet: „Weil ich nicht mehr atmen konnte.“ Auf Twitter heißt es nun vorwurfsvoll, das Magazin verharmlose Unterdrückung. Andere Nutzer verteidigen das Blatt – Satire dürfe das.

Harrys und Meghans Ansehen befindet sich jedenfalls im Sturzflug, vor allem unter älteren Briten: So verlor etwa Harry seit dem Interview mit Oprah Winfrey 15 Prozentpunkte an Zustimmung – einer Yougov-Umfrage zufolge geben erstmals mehr Briten an, ihn nicht zu mögen, als ihn zu mögen. Bei Meghan sieht es ähnlich aus.

Derweil zeichnet sich ab, dass die Mobbingvorwürfe ein weiterer Fall für die Justiz werden. Meghan will aktiv dagegen vorgehen und hat ebenfalls ein Anwaltsteam beauftragt, das die Anschuldigungen gegen sie untersuchen soll – das berichtet die „Mail on Sunday“. Meghan, heißt es, forderte beim Buckingham-Palast Unterlagen, Nachrichten und Namen derjenigen ein, die sie bezichtigen, sich als „Tyrannin“ aufgeführt zu haben.