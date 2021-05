Die Milliardenscheidung

Washington. Ganz am Ende der Netflix-Dokumentation „Inside Bill’s Brain: Decoding Bill Gates“ von 2019 wird der Mitgründer des US-Software-Riesen Microsoft gefragt, was er wohl bereuen würde, würde er heute von einem Bus angefahren und sterben. Der heute 65-Jährige, nie ein Ausbund an charmierender Liebenswürdigkeit, entgegnete, er wünschte, er hätte sich früher und häufiger bei seiner Gattin „bedankt“.

AdUnit urban-intext1

Größte private Stiftung Die Bill & Melinda Gates-Stiftung ist eine von Microsoft-Mitbegründer Bill Gates und seiner Frau Melinda gegründete, wohltätige Stiftung. Sie ist mit Einlagen von knapp 46,8 Milliarden US-Dollar die größte private Stiftung der Welt – vor dem britischen Wellcome Trust und der Open Society Foundations von George Soros.

Wofür, das blieb offen. Im Lichte der nun über Amerika hereingebrochenen Nachricht ist das aber auch müßig: Nach 27 Jahren Ehe gehen die Gates getrennte Wege. In der Gerichtssache „21-3-02273-1 SEA“ beantragte die 56-jährige Melinda French Gates vor dem Superior Court in King County im US-Bundesstaat Washington im Einvernehmen mit ihrem Partner die Scheidung. Begründung: „Die Ehe ist unheilbar zerrüttet.“

Ohne Ehevertrag

Einen klassischen Ehevertrag („prenup“), der die Aufteilung des zuletzt vom Magazin „Forbes“ auf rund 130 Milliarden US-Dollar geschätzten Vermögens juristisch festzurrt, hatte das Paar vor der Heirat am Neujahrstag 1994 auf der Hawaii-Insel Lanai nicht aufgesetzt. Dass die Ex-Eheleute in spe einen gütlichen Modus für das Pekuniäre gefunden haben, darauf deutet die Erklärung Melinda Gates’ hin, die ausdrücklich nicht um finanzielle Unterstützung durch ihren künftigen Ex-Mann bittet. Der besitzt neben Privatjets und einer Kunstsammlung auch eine stattliche Flotte schneller Autos.

Luxus-Anwesen am See

Ob die Familie und die drei erwachsenen Kinder, Sohn Rory John (21) und die Töchter Phoebe Adele (18) und Jennifer Katharine (25), noch gemeinsam das luxuriöse Anwesen am Lake Washington bei Seattle bewohnen, ist nicht bekannt. Und soll, wie möglichst alles andere rund um die Trennung auch, auf Wunsch der Gates aus Gründen der Wahrung der Privatsphäre nicht das Licht der Öffentlichkeit erblicken.

AdUnit urban-intext2

Dagegen steht die Erwartung des Publikums. Viele Amerikaner wollen ausweislich sozialer Medien wissen, warum in kurzer Zeit im Großraum Seattle schon wieder eine Ehe von Superreichen mit globaler Ausstrahlung auseinandergeht. Erst 2019 sagten sich Amazon-Chef Jeff Bezos (57) und Ehefrau MacKenzie Scott (51) Adieu. Durch einen Vier-Prozent-Anteil am Mega-Warenverteilkonzern, der um die 36 Milliarden Dollar wert war, stieg Scott zur reichsten Philantropin der Welt auf. Den Rang könnte ihr Melinda Gates nun streitig machen.

Dass sich bei Gates die Privatwege trennen, soll die Arbeit ihres „vierten Kindes“ nicht beeinträchtigen. Die mit über 50 Milliarden Dollar Kapital ausgestattete gemeinsame Stiftung mit rund 1500 Mitarbeitern, die sich seit 20 Jahren weltweit dem Kampf gegen Armut und Seuchen sowie für Bildung und Frauenförderung widmet, werde von beiden fortgeführt, erklärten die Protagonisten in Twitter-Beiträgen. Den kargen Meldungen ist zu entnehmen, dass sich die Gates an mehreren Updates ihrer Verbindung versucht hatten, ohne den Systemabsturz verhindern zu können. Der Entschluss zur Scheidung sei „nach langem Überlegen und viel Arbeit an unserer Beziehung“ erfolgt.

AdUnit urban-intext3

Die in Texas geborene Melinda fing 1987 bei Microsoft an und leitete bald eine Abteilung mit 100 Mitarbeitern im Konsumentengeschäft. Bei einer Begegnung in New York lernte sie Bill Gates kennen. Man teilte schnell Sympathien für Mathematik und Rätselspiele. Es funkte. Sieben Jahre später folgte die Heirat. In ihren 2019 erschienenen Memoiren beschrieb Melinda Gates anschaulich, wie ambitioniert es ist, mit einem weltbekannten Mann zusammen zu sein, eine Familie zu etablieren und die eigene Person dabei nicht ganz zu vergessen.

AdUnit urban-intext4

Bill Gates hatte Microsoft 1975 mit seinem Schulfreund Paul Allen ins Leben gerufen. Erst 2020 schied er endgültig aus dem Unternehmen aus. Seit gut 20 Jahren widmet er sich rund um die Uhr dem, was Kritiker „Wohltätigkeitskapitalismus“ nennen. Insider berichteten häufig, dass die Stiftung, die seit Langem wie eine quasi staatliche Organisation agiert und jederzeit das Ohr von Regierungschefs in aller Welt hat, maßgeblich auf die zielstrebige Arbeit von Melinda French Gates zurückgeht.

Lange vor ihrer Trennung verfügten Bill und Melinda Gates, dass nach ihrem Ableben der Löwenanteil ihres Vermögens an die Stiftung fließt. Die drei Kinder sollen mit Summen im niedrigen zweistelligen Millionenbereich bedacht werden. Auch als Anreiz, um es eigenständig zu etwas zu bringen.