Die großen Enthüllungen und ihr möglicher Schaden

London. Wer am Dienstag ein Exemplar von Prinz Harrys Autobiografie „Spare“ (deutsch: „Reserve“) im „Stoke Newington Bookshop“, einem Buchladen im Nordosten Londons, erstehen will, muss sich beeilen. Denn viele kleinere Läden haben zunächst nur wenige Exemplare bestellt, weil führende Buchhändler es günstiger verkaufen.

Im Zentrum der Metropole sieht das anders aus. Die Kette „WHSmith“ hatte ihre Öffnungszeiten in Läden an den Bahnhöfen „London Victoria Station“ und „Euston“ in der Nacht zum Dienstag anlässlich der Veröffentlichung des Buches verlängert, um auf einen möglichen Ansturm vorbereitet zu sein. Hier seien die Memoiren des Royals um Mitternacht in die Regale und die Schaufenster gestellt worden, bestätigte eine Sprecherin gegenüber dieser Zeitung. Nachdem am vergangenen Donnerstag Exemplare der Autobiografie des Prinzen vor dem Veröffentlichungstermin in Spanien aufgetaucht waren, ist das Interesse an dem Buch riesig. Medien in Großbritannien berichten über schockierende Enthüllungen aus dem Privatleben der Royals, von der körperlichen Auseinandersetzung zwischen Prinz Harry und seinem Bruder William und dem ersten Sex des Prinzen hinter einem Pub.

Auch am Montag prägten seine Bekenntnisse die Titel der britischen Boulevardzeitungen. Zum Leidwesen vieler Britinnen und Briten, wie Maaz, Besitzer eines Zeitungskiosks in Stoke Newington bestätigt. „Viele meiner Kunden sind genervt. Schließlich gehört es sich nicht, so über seine Familie zu sprechen, insbesondere weil er eine hohe Stellung innehat“, sagt der 59-Jährige. Ein älterer Herr mit Mundschutz und weißem Haar pflichtet ihm bei. Königin Elizabeth II. sei eine großartige Person gewesen, diplomatisch, clever. „Der Rest der Familie benimmt sich wie eine Horde zankender Kinder.“

Tatsächlich feuerte Prinz Harry in Interviews, die er seit Sonntag gab, um auf die Veröffentlichung aufmerksam zu machen, erneut scharf gegen seine Familie und die britische Presse, betonte aber, wie wichtig ihm „eine Beziehung“ mit den Royals sei. Momentan erkenne er sie jedoch nicht wieder, sagte er dem britischen Fernsehsender ITV. Gleichzeitig sei er jedoch hundertprozentig sicher, dass eine Versöhnung möglich sei. „Vielleicht bin ich naiv, aber ich glaube daran“, betonte er um Fassung ringend. Aktuell herrsche jedoch Funkstille zwischen London und dem kalifornischen Montecito, wo Harry mit Ehefrau Meghan und den gemeinsamen kleinen Kindern Archie und Lilibet lebt.

Der Anfang vom Ende?

Er stehe „derzeit“ nicht in Kontakt mit König Charles III. oder seinem älteren Bruder, berichtete er im CBS-Interview auf die Frage, ob er mit William spreche oder per SMS kommuniziere. Auch mit seinem Vater habe er schon länger nicht mehr gesprochen. Der Palast hat sich zu den Enthüllungen des Prinzen nicht offiziell geäußert. Während die Royal-Expertin Pauline MacLaran überzeugt ist, dass sich Prinz Harry und Herzogin Meghan vorrangig selbst schaden, indem sie neue Details aus dem Privatleben der königlichen Familie preisgeben, sehen andere die britische Monarchie in Gefahr. „Das Buch markiert möglicherweise den Anfang vom Ende“, warnte die Autorin Catherine Mayer. Diskussionen um Rassismus, Frauenfeindlichkeit und übertriebenen Reichtum könnten die öffentliche Zustimmung untergraben. „Dies ist nicht nur die Geschichte eines Prominenten. Es geht hier auch um den Zustand einer bedeutenden staatlichen Institution, die durch den Steuerzahler finanziert wird“, sagte Mayer.

Tatsächlich ist Prinz Harry in der Gunst seiner Landsleute auf ein Rekordtief gerutscht. 64 Prozent der Befragten haben eine negative Meinung von ihm, wie das Meinungsforschungsinstitut YouGov mitteilte. Doch auch die Beliebtheit des Königshauses an sich scheint nicht unberührt zu bleiben. Der Anteil der Menschen, die ein positives Bild von der Monarchie haben, sank seit November um sechs Punkte auf 54 Prozent. Der Anteil der Monarchie-Gegner stieg von 30 auf 35 Prozent.