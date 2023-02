Deutscher Reisebus in Österreich verunglückt

Schladming. Ein deutscher Reisebus mit 32 Passagieren ist am späten Samstagabend in Österreich verunglückt. Ein 31 Jahre alter Passagier kam nach Angaben der Polizei ums Leben, mehrere weitere wurden teils verletzt, darunter der 51-jährige Busfahrer. Der Bus aus dem Raum Passau stürzte nach diesen Angaben bei Schladming in der Steiermark rund 100 Kilometer südöstlich von Salzburg über eine Böschung, überschlug sich mehrmals und landete auf dem Dach eines an dem Hang gebauten Firmengebäudes. Die Unfallursache wurde noch ermittelt.

Die Gruppe im Bus sei nach einem Rodelausflug auf der Rückreise gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei in der Steiermark. Nach ersten Erkenntnissen waren den Angaben zufolge nur Männer an Bord des Busses.