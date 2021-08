Der weite Weg zur Rettung eines Giganten

Nairobi. Ein langgezogenes Stöhnen ist mehrere Minuten lang aus der Ecke des Geheges zu hören. Fatu, ein 1,8 Tonnen schweres Nördliches Breitmaulnashorn, bekommt eine Vollnarkose. Das Weibchen sinkt auf den Boden, umringt von deutschen und kenianischen Tierärzten, die die Sauerstoffwerte und den Puls des Tieres prüfen. Es darf nichts schief gehen, denn Fatu und ihre Mutter Najin sind die letzten ihrer Unterart.

Die beiden Tiere leben seit 2009 im Ol Pejeta-Schutzgebiet am Fuße des Mount Kenya und werden von bewaffneten Rangern bewacht. „Fatu ist eine sanftmütige Gigantin“, sagt Tierarzt Stephen Ngulu, der die Tiere seit sechs Jahren betreut. Das Nashorn sei zutraulich und komme zur Begrüßung oft grunzend zu ihm getrottet, um gekrault zu werden. Der Schlamm an Fatus gigantischem Bauch ist festgetrocknet, ihre graue Haut fühlt sich rau an.

Wichtig für das Ökosystem

Wie der Artname verrät, hat sie ein breites Maul, mit dem sie in aller Ruhe den Boden abgrast. Najin und ein Südliches Breitmaulnashorn leisten Gesellschaft. Seit einiger Zeit ist Fatu Hoffnungsträgerin. Unter Federführung von Thomas Hildebrandt vom Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung versucht ein internationales Konsortium, das Aussterben des Nördlichen Breitmaulnashorns zu verhindern. „Wenn wir das Nördliche Breitmaulnashorn retten, retten wir direkt und indirekt hunderte von anderen Arten, die mit diesem Tier in engster Verbindung stehen“, sagt Hildebrandt. Das Nördliche Breitmaulnashorn erfülle als Schlüsseltier etliche Funktionen im Ökosystem – etwa als Samenverteiler für viele Pflanzen. In mehrmonatigen Abständen entnimmt sein Team Fatu Eizellen, die in einem Labor in Italien mit dem Sperma verstorbener Männchen befruchtet werden. So wurden bisher zwölf Embryos des Nördlichen Breitmaulnashorns erzeugt, alle Eizellen stammen von Fatu. Die Eizell-Entnahme bei ihrer Mutter Najin war weniger erfolgreich.

Die Embryonen sollen einer Leihmutter der verwandten Unterart des Südlichen Breitmaulnashorns eingepflanzt werden. Fatu selbst hat Zysten am Uterus, die deutlich ältere Najin hat Krebs. Die Eizell-Entnahme ist Präzisionsarbeit. Mit 500 Kilogramm Gepäck reist das Team gewöhnlich aus Berlin an – mit einer eigens für den Eingriff entwickelten gigantischen Ultraschallsonde: „Keine Waffe – wissenschaftliches Equipment“ steht auf dem Koffer.

Neue Herde denkbar

Heimisch war das Nördliche Breitmaulnashorn in Kenia nie. Fatus und Najins Vorfahren lebten in sumpfigeren Teilen Afrikas, wie Uganda, Sudan, Tschad, der Zentralafrikanischen Republik oder der Demokratischen Republik Kongo. Dort wurden sie zeitweise gejagt, gerieten zwischen Bürgerkriegsfronten oder wurden in ausländische Zoos verkauft – wie den Dvur Kralove-Zoo in Tschechien, wo Najin und Fatu geboren wurden.

Falls es gelingen sollte, eine Herde zu züchten, würden manche Experten sie gerne wieder in ihrer ursprünglichen Heimat aussetzen. Doch bis dahin ist es ein weiter Weg. Der geplante Embryotransfer soll zunächst mit Embryos des Südlichen Breitmaulnashorns getestet werden, bevor die wertvollen Embryos des Nördlichen Breitmaulnashorns eingepflanzt werden.