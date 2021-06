Der Leopard im Wohnzimmer: Exotische Katzen zu Hause

München. Ihr Körperbau ist athletisch, die Wangenknochen ausgeprägt und das braungoldene Fell mit schwarzen Strukturen ein Hingucker: Katzen der Rasse Savannah sorgen für einen Hauch von Wildnis im Wohnzimmer. „Sie entstammt einer speziellen Züchtung, der Kreuzung einer Haus- mit einer Wildkatze“, sagt der Leiter der Reptilienauffangstation in München, Markus Baur. Die Nachfrage nach den Tieren ist in den letzten Jahren in Deutschland gestiegen – Tierschützer kritisieren die Entwicklung.

Aufgrund der gestiegenen Beliebtheit nach besonders aussehenden Katzen haben Züchter immer mehr Kreuzungen zwischen Wild- und Hauskatzen ersonnen. Durch Verpaarung mit dem afrikanischen Serval oder der in Asien lebenden Bengalkatze entstanden Rassen wie Savannah oder Bengal. „Für die ’Leoparden’ im Wohnzimmer zahlen manche mehrere Tausend Euro“, sagt Baur und spricht von einem „teuren Geschäft“.

Mögliche Totgeburten als Folge

Tierschützer sehen den Trend zur Privathaltung solcher Katzenrassen kritisch. Die Tiere hätten bestimmte Anforderungen – springen, klettern, jagen, sagt Moira Gerlach vom Deutschen Tierschutzbund. Die Expertin weiß um die Schwierigkeit, diese Anforderungen gerecht zu werden. In der Folge zeigten die Katzen teils Essstörungen, Aggressionen gegenüber anderen Tieren oder seien unsauber. „Viele private Halter sind damit über kurz oder lang überfordert.“ Ein Blick in Verkaufsanzeigen im Internet bestätigt das.

In Deutschland gelten für die Haltung der durch Kreuzung entstandenen Katzen bis in die vierte Generation besondere Auflagen – solange werden sie artenschutzrechtliche als Wildtiere gezählt. Beim Serval etwa ist ein Außengehege von mindestens 50 Quadratmetern mit 2,50 Meter Höhe vorgeschrieben, wie aus dem Säugetiergutachten des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft hervorgeht.

Zusätzlich zu den Herausforderungen bei der Haltung birgt die Verpaarung einer wilden Katze mit einer Hauskatze Risiken. „So enden die Nackenbisse, die den Eisprung bei der Katze auslösen, oft tödlich“, sagt Baur. Zudem seien die Nachkommen von Wildkatzen drei- bis viermal so groß wie normale Katzenwelpen, ergänzt Gerlach. Mögliche Folgen: Schwer- oder Totgeburten. Ein Problem zeigt sich bei männlichen Nachkommen. „Kater bis zur dritten Generation sind steril.“

Baur sagt, dass Mischlinge der höheren Generationen unproblematischer seien. „Da kommt der Wildtyp kaum noch durch.“ Generell appelliert er jedoch, eine Anschaffung der exotischen Katzen gut zu überdenken. dpa

