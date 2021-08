Der heimliche Held der Rolling Stones, für viele gar die Seele der Band, ist für immer verstummt: Schlagzeuger Charlie Watts starb am Dienstag im Alter von 80 Jahren in einem Londoner Krankenhaus. Friedlich und im Kreise seiner Familie sei dies geschehen, wie sein Agent Bernhard Doherty der britischen Zeitung „Daily Mail“ am Abend mitteilte. Anfang August war bekannt geworden, dass Watts sich

...