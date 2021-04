David Beckham wird Disney-Star

London (dpa) - Der Streamingdienst Disney+ plant ein Format mit dem früheren Fußballstar David Beckham (45). «Save Our Squad» - also auf Deutsch in etwa «Rette unsere Mannschaft» - heißt die Dokusoap.

Disney nennt es eine «herzerwärmenden Serie, in der Beckham zu den Fußballplätzen im Osten Londons zurückkehrt, in denen er als Kind spielte.» Dort werde er ein junges Team betreuen, das ums Überleben in der Liga kämpfe.

Beckham ließ sich mit den Worten zitieren: «Junge Talente zu entdecken und zu fördern ist so wichtig im Spiel und es ist großartig, mit Disney+ an diesem Projekt zu arbeiten.» Wann die Serie kommt und wie viele Folgen sie hat, blieb zunächst unklar.

© dpa-infocom, dpa:210413-99-189408/3

