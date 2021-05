Das Topmodel, das vielfältig aus der Reihe fällt

Berlin. Es gab eine Szene dieser Staffel von „Germany’s Next Topmodel“, die ungewohnt war für Alex. Da versammelte sie die Kandidatinnen der Show in Folge drei um sich, um ihre Geschichte zu erzählen. „Ein Mensch, der sich seinem Geschlecht zugehörig fühlt, kann sich nicht vorstellen, wie das ist, sich nicht mit dem biologischen Körper zu identifizieren“, sagte die 23-Jährige. Sie selbst, bei der „männlich“ in der Geburtsurkunde gestanden hatte, habe das „sehr lange verdrängt“. Aus Angst vor Ausgrenzung und davor, unglücklich zu werden.

AdUnit urban-intext1

Vor zwei Jahren habe sie dann ihren Transitionsprozess begonnen. Monatelang konnte sie den „Satz ’Ich bin transsexuell’ nicht aussprechen, ohne dabei in Tränen auszubrechen.“ Heute wisse sie: „Mein Outing war das Beste, was mir eigentlich hätte passieren können.“ Sie habe sich zur „GNTM“-Teilnahme auch entschlossen, „um zu zeigen, dass es eben nicht immer dieser schmerzhafte Weg sein muss“.

Wochen später ist Alex „Germany’s Next Topmodel“. Am Freitag, dem Tag nach ihrem Sieg, sagt sie, warum die Szene in Folge drei so ungewohnt war: „Ich komme aus einer sehr offenen Bubble, da war das nie so’n Thema“, sagt sie. „Einige hatten am Anfang Probleme mit Pronomen“ – sagten „er“, nicht „sie“. Darum habe sie versammelt.

Sie habe so erfahren, dass ihr Umfeld, das ihr den Transitionsprozess sehr leicht gemacht habe, nicht die Realität sei: „Nur weil ich in einer gefühlten Utopie lebe, heißt das nicht, dass Deutschland schon so weit ist.“

AdUnit urban-intext2

Dass sie jetzt Topmodel ist, wird noch am Gewinnerabend auf Twitter gefeiert. „Alex, the Queen.“ Und: „Wie kann man nur so schön sein?“

Sie ist zwar nicht die erste Transgender-Teilnehmerin, aber die erste, die gewonnen hat. In einer erfreulichen Abwechslung zu den nach der Verkündung oft aufgelösten Vorgängerinnen bricht Alex bei der Kür nicht zusammen, bewahrt die Coolness, Klasse, Schlagfertigkeit und Weisheit, die sie in der Staffel unter Beweis gestellt hat. In ihrem ersten Interview sagt sie: „Ich geh’ jetzt erstmal ‘n Schnitzel essen.“ dpa

AdUnit urban-intext3