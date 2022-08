Das Leben geht weiter, die Erinnerung bleibt

Was wäre, wenn sie noch leben würde? Mit dieser Frage nähert sich die britische Schriftstellerin Rose Tremain in der Tageszeitung „The Telegraph” dem 25. Todestag Dianas, jener Frau, die von der schüchternen Kindergärtnerin zur „Königin der Herzen“ aufstieg. Tremain stellt gleich zu Beginn ihrer fiktiven Reise in eine Gegenwart mit Diana klar: „Sie ist immer noch schön”. Und: Sie verzeiht ihrem Sohn Harry, dass er mit Meghan in die USA ausgewandert ist. Damit wird ein Bild Dianas gezeichnet, das heute das kollektiveGedächtnis dominiert. Das einer liebenden, verständnisvollen Mutter, warmherzig, perfekt – und natürlich auch zu schön, um wahr zu sein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gejagt von der Presse, kam es in einem Tunnel in der Pariser Innenstadt zum Autounfall. Die damals 36-Jährige erlag am 31. August 1997 im Krankenhaus ihren Verletzungen. Anlässlich des Todestages nehmen sich die britischen Medien ihrem Leben und ihremSterben erneut an – mal mehr, mal weniger geschmackvoll, vor allem aber, ohne etwas wirklich Neues zu erzählen. So berichtet der „Daily Star” von einem australischen Jungen, der als Zweijähriger erzählt haben soll, dass er einst Prinzessin Diana gewesen sei, in einem Schloss namens Balmoral. Auch über einen Ersthelfer, der ihre letzten Worte gehört haben will, erscheinen Artikel, wieder einmal.

Das Interesse an Diana, ihrem Leben, ihrem Tod, ist in Großbritannien also immer noch vorhanden. Aber ist es über die Jahre verblasst? „Die Aufmerksamkeit ist tatsächlich etwas zurückgegangen“, bestätigt Pauline MacLaran, die sich an der Royal HollowayUniversität in London mit dem Bild der königlichen Familie befasst. Junge Britinnen und Briten kennen Diana nur aus Erzählungen, aus der Netflix-Serie „The Crown” oder aus dem Film „Spencer”, der ein Wochenende im Leben Dianas im Jahr 1991 beschreibt. „Für Kinder ist das alles längst Vergangenheit”, bestätigt auch Kathryn Thomas und deutet auf ihre Tochter und ihren Sohn, die rechts und links von ihr auf einer Holzbank sitzen. Die 42-Jährige Londonerin, glaubt jedoch,dass sie weiterhin einen „speziellen Platz in den Herzen der Menschen” haben wird. „Man wird sie immer als eine Kraft für das Gute erinnern.“ Die Kontroversen in Bezug auf außereheliche Affären sowohl von Diana als auch von Charles seien längst passé.

Das Image Dianas in den britischen Medien wandelte sich nach ihrem Tod rasant. „Sie starb in den frühen Morgenstunden, als die Sonntagszeitungen bereits in den Druck gegangen waren”, sagt MacLaran. Der Versuch, einige Schlagzeilen noch abzuwenden, die angesichts ihres Todes plötzlich pietätlos schienen, scheiterte. Die britische Tageszeitung „News of the World” titelte beispielsweise: „Der beunruhigte Prinz William wird heute von seiner Mutter Prinzessin Diana verlangen, dass sie ihren Playboy fallenlässt.“ Die Rede war von Dodi Al-Fayed, mit dem Diana zu diesem Zeitpunkt liiert war und der ebenfalls bei dem Unfall starb. Kritische Texte wollte man seit dieser verhängnisvollen Nacht im August nun nicht mehr lesen. Stattdessen wurde sie zu „Englands Rose“, die sich um Menschen gekümmert habe, für die sich sonst keiner interessiert: Bedürftige, Obdachlose, AIDS-Kranke. Die Wissenschaftlerin MacLaran beschreibt dies in ihrem Buch „Royal Fever” als einen Wandel zu einer Art Mutter Teresa.

Nicht alle Britinnen und Briten haben heute Verständnis für diese Überhöhung Dianas. „Ich finde, dass keiner so viel Aufmerksamkeit erhalten sollte, nur weil man mal einen Prinzen geheiratet hat”, sagt die 58-jährige Jaqueline, die mit Freunden und Familie den Diana-Gedenkbrunnen in Kensington Gardens besucht. Besichtigt wird er auch von der 73-jährigen Marlene. Sie ist aus Kanada angereist und hat einen Rundtrip durch England hinter sich. Bevor sie wieder in den Flieger steigt, will sie noch die im vergangenen Jahr eingeweihte Diana-Statue besuchen. Sie ist sich sicher: „Jeder liebt Diana”. Die Nachricht von ihrem Tod schockierte sie. „Ich erinnere mich noch genau, dass ich gerade dabei war Lebensmittel einzukaufen, als mir der Kassierer davon erzählte.“

Dass die Welt schockiert war, ist laut MacLaran eine extreme Untertreibung. Die Nachricht von Dianas Tod verbreitete sich im August 1997 rasend. Es kam zu einer beispiellosen kollektiven Trauer in Großbritannien, versinnbildlicht durch ein immergrößer werdendes Blumenmeer vor den Toren des Kensington Palace, in dem Diana bis zu ihrem Tod lebte. Rückblickend beschreiben viele Britinnen und Briten diese Zeit jedoch auch als kollektiven Wahnsinn, eine Art Massenhysterie.

25 Jahre später wird es eingefleischte Fans geben, die anlässlich Dianas Todestages Blumen vor dem Kensington Palace niederlegen, ist sich MacLaran sicher. Insgesamt habe sich das Gedenken an die frühere Prinzessin jedoch verändert, weg von einer Gedenkkultur der Jahrestage, hin zu einem täglichen Erinnern. Anlässlich ihres Todestages sind keine offiziellen Feierlichkeiten geplant, im Jahr des 70. Kronjubiläums von Queen Elizabeth II. soll der Fokus offenbar auf der Monarchin und auf den jungen Mitgliedern derköniglichen Familie liegen.