Berlin. Ihre Hit-Klassiker wie „Total Eclipse Of The Heart“ oder „Holding Out For A Hero“ sind Hymnen der 80er-Jahre. Jetzt hat Rockpop-Lady Bonnie Tyler, die in diesem Jahr ihren 70. Geburtstag feiert, mit „The Best Is Yet To Come“ neue Musik veröffentlicht.

AdUnit urban-intext1

Bonnie Tyler, es wäre schön, wenn Sie mit dem Titel Ihres neuen Albums Recht behalten und das Beste für uns alle noch kommt!

Bonnie Tyler: Ich glaube fest daran, dass dieser ganze Corona-Wahnsinn im Sommer halbwegs im Griff ist und es dann endlich wieder mehr Grund zum Freuen, Feiern und Lachen gibt. Bis dahin möchte ich mit meiner neuen Musik positive Energie, Hoffnung und gute Laune verbreiten. Deshalb auch die Anleihen an den Popsound der 80er. Mit der Musik aus diesem Jahrzehnt verbinden die Menschen nun mal eine fröhliche und entspannte Ära voller Leichtigkeit.

Corona hat uns in den vergangenen zwölf Monate wohl alle verändert. Was haben Sie in dieser Zeit gelernt?

AdUnit urban-intext2

Tyler: Zum Beispiel, dass ich mit meinem Mann Robert den Jackpot gewonnen habe. Ohne ihn könnte ich nicht sein. Wir lachen und weinen zusammen, reden über alles und sind fast nie getrennt. Wir kennen und lieben uns nun schon seit mehr als 50 Jahren – und trotzdem gehen wir uns bis heute nie auf die Nerven. Was auch daran liegt, dass wir seelenverwandt sind.

Woher kommt diese unglaublich positive Energie, die Sie ausstrahlen?

AdUnit urban-intext3

Tyler: Es ist meine tiefe Liebe für die Musik, Darling! Ich genieße jede Sekunde von dem, was ich tue. Und es ist wunderbar entspannend, dass ich nicht mehr auf den Erfolg schauen muss. Ich habe in meinen großen Zeiten genug Geld verdient, und mein Mann hat es zudem sehr clever angelegt. Das ist gut so, denn ich bin nämlich eine ziemlich großzügige Frau – ohne ihn wäre ich heute wahrscheinlich pleite. Aber so kann ich mich zurücklehnen und einfach nur das tun, was mir Spaß macht.

AdUnit urban-intext4

Auch wenn es kaum zu glauben ist, werden Sie im Juni 70 Jahre alt.

Tyler: Das ist wirklich kaum zu glauben. Dann bin ich endlich ganz offiziell eine Rockpop-Oma (lacht). Eine Party mit 100 Gästen werde ich mir aber wahrscheinlich schenken. Zumindest plane ich momentan noch nichts – auch weil eine große Feier aufgrund der Corona-Einschränkungen ja weiterhin nicht wirklich zu planen ist. Entweder feiere ich in meinem engen Familienkreis – es kann aber auch sein, dass ich nur mit Robert schick Essen gehen und mit ihm eine Flasche Champagner leeren werde. Oder auch zwei (lacht).

Wie alt fühlen Sie sich mental?

Tyler: Ich bin irgendwie zwischen Mitte 30 und 40 hängengeblieben. Auch wenn meine Hülle unter den Jahren zunehmend zu bröckeln beginnt, fühle ich mich geistig immer noch jung. Und was meine äußere Erscheinung betrifft: Zum Glück gibt es ja die Dienste von meinem Beauty-Doc. Ich lasse mir seit rund 30 Jahren alle sechs Monate Botox spritzen. Und vor zehn Jahren habe ich auch Hyaluronfiller für mich entdeckt. Für mich die beste Kombi für tolle Ergebnisse.

Nur wenige Stars geben derartige Nachhilfe so offen zu …

Tyler: Das kann ich wirklich nicht verstehen. Wo ist denn bitte das Problem? Es ist doch toll, wenn wir durch so eine Nachhilfe frischer und besser aussehen können. Sobald Frauen ab 50 immer noch faltenfrei durchs Leben gehen, glaubt doch sowieso niemand mehr wirklich, dass das nur von einer teuren Hautpflege und viel Wasser trinken kommt.

Gibt es etwas, dass Sie in Ihrem Leben bis heute bedauern?

Tyler: Dass ich nie Mutter geworden bin. Robert und ich wollten immer Kinder haben – aber immer wieder sagten wir uns „im nächsten Jahr, im nächsten Jahr“. Als ich dann mit 39 tatsächlich schwanger wurde, hatte ich leider eine Fehlgeburt, was eine der schrecklichsten Erfahrungen meines Lebens war. Aber heute tröste ich mich damit, dass ich so viele Nichten und Neffen habe.

Denken Sie manchmal daran, Ihre Karriere zu beenden?

Tyler: Darling, warum sollte ich bitte aufhören? Wo ich doch so viel Spaß habe und die Musik mein Jungbrunnen ist. Nein, ich werde so lange singen, bis ich tot umfalle! Und wenn das auf der Bühne während einer Liveshow passiert – umso besser!