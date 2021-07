Cuoco – die Feministin

Mailand. Die amerikanische Schauspielerin Kaley Cuoco sieht sich als Feministin. Am Set der Serie „The Big Bang Theory“ habe sie es geschafft, das gleiche Gehalt wie ihre männlichen Kollegen zu bekommen, sagte die 35-Jährige der Zeitung „Corriere della Sera“. „Wenn das mal nicht Feminismus ist.“ In der US-Serie spielte sie 2007 bis 2019 die Rolle von Penny, einer Frau, die sich als Kellnerin durchschlägt und eigentlich Schauspielerin werden will. Sie wohnt gegenüber einer Wohngemeinschaft zweier Wissenschaftler, Leonard und Sheldon. dpa

