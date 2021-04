Corona-Hilfen bald auch für Tierheime

Berlin. Das Bundesumweltministerium unterstützt Tierheime in der Corona-Krise finanziell. Ab Ende der nun beginnenden Woche könnten entsprechende Förderanträge gestellt werden, bestätigte das Ministerium am Sonntag einen Bericht der „Bild am Sonntag“. Tierschutzvereinen, die Träger von Tierheimen sind, werde ein einmaliger Zuschuss von 7500 Euro gewährt. Die Corona-Pandemie stelle die Vereine in einem noch nicht abzusehenden Ausmaß vor große finanzielle Probleme, hieß es zur Begründung. „In vielen Fällen fallen Spenden weg und können entsprechende Vereinsaktivitäten nicht durchgeführt werden.“

AdUnit urban-intext1

Ein Hund steht in seinem Zwinger in einem Mainzer Tierheim. © dpa

Auch die fehlenden Vermittlungsmöglichkeiten für Tiere und der dadurch erhöhte Betreuungsbedarf während des Lockdowns seien für viele Vereine schwer zu bewältigen, so das Ministerium weiter. Der Bundestag habe daher im Dezember eine Förderung für die Tierheime beschlossen, im Haushalt 2021 des Bundesumweltministeriums seien dafür Mittel in Höhe von fünf Millionen Euro veranschlagt. „Die dafür notwendige Förderrichtlinie ist jetzt in Kraft getreten.“ Bundesumweltministerin Svenja Schulze erklärte: „Die Fördermittel werden hoffentlich helfen, die schwierige Zeit zu überstehen.“

Furcht vor Abgabe-Welle

In vielen Regionen Deutschlands ist die Nachfrage nach Haustieren im Zuge der Corona-Krise immens gestiegen. Dabei sind nicht nur Züchter, sondern auch die Tierheime als Anbieter gefragt. Viele Experten befürchten allerdings, dass sich die Tierheime nach dem Ende der Corona-Einschränkungen umso rasanter füllen werden, weil viele Menschen dann nicht mehr die Zeit oder das Interesse haben, sich um ihr Haustier zu kümmern.

„Wir rechnen mit erhöhten Tierabgabezahlen nach der Corona-Krise“, hatte etwa Sophia Bigalk vom Tierheim in Jena kürzlich gesagt. Auch andere Tierheime befürchten eine Abgabe-Welle. Die Anschaffung eines Haustiers sollte gerade jetzt gut überlegt sein. Vorsicht ist zudem beim Kauf von Tieren über Internetportale geboten: Gerade Welpen kämen oft aus sogenannten Hundefabriken aus dem Ausland, warnt der Deutsche Tierschutzbund. dpa

AdUnit urban-intext2