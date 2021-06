Claus Kleber tritt ab

Mainz. Nach 18 Jahren macht einer der bekanntesten Nachrichtenmänner im deutschen Fernsehen Schluss: Der ZDF-Journalist Claus Kleber hört beim „heute-journal“ auf. Der 65-Jährige steht seit 2003 für die Sendung vor der Kamera. „Claus Kleber ist noch bis Ende des Jahres für das heute-journal im Einsatz“, bestätigte ein ZDF-Sprecher dieser Redaktion.

Moderiert das „heute-journal“ seit Februar 2003: Claus Kleber. © dpa

Der im Rheinland aufgewachsene gebürtige Schwabe hatte vor seiner TV-Karriere als Rechtsanwalt in Stuttgart gearbeitet und war 1985 Leiter des SWR-Studios in Konstanz geworden. Später berichtete er für die ARD als Korrespondent aus den USA und leitete das ARD-Studio in London. 2007 sollte er Chefredakteur beim „Spiegel“ werden, sagte aber ab. Begründung: Sein Medium sei das Fernsehen. Ein Nachfolger ist noch nicht öffentlich bekannt.

Gerster bereits verabschiedet

„Wir freuen uns, dass Claus Kleber noch bis Ende des Jahres an Bord ist“, erklärte die stellvertretende Chefredakteurin Bettina Schausten. Mit Blick auf die Bundestagswahl sagte sie, es stünden „journalistisch spannende Monate bevor“. Im Mai hatte sich bereits „heute“-Moderatorin Petra Gerster nach 30 Jahren in den Ruhestand verabschiedet.

Kleber, der mit einer Ärztin verheiratet ist und zwei Töchter hat, moderierte das „heute-journal“ zum ersten Mal am 3. Februar 2003. Seitdem ist der Mann mit dem gepflegten Äußeren und der aufgrund eines Rückenproblems leicht schiefen Körperhaltung zu einem Nachrichtenstar geworden, der in Sendungen wie „Switch Reloaded“ parodiert wurde. Kleber stand immer wieder auch in der Kritik. So wurde ihm nach einem Interview mit dem iranischen Präsidenten Mahmud Ahmadinedschad etwa vom Zentralrat der Juden vorgeworfen, er biete einem Diktator eine Plattform. „Über seine Nachfolge wird zu gegebener Zeit informiert“, so das ZDF. ZRB

