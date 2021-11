Charlène in Behandlung

Monaco. Fürstin Charlène von Monaco (Bild), die erst kürzlich nach gesundheitlichen Problemen aus Südafrika zurückgekehrt war, befindet sich außerhalb des Stadtstaates in medizinischer Behandlung. Um ihre Privatsphäre zu wahren, werde sie nicht in Monaco behandelt, sagte ihr Ehemann Fürst Albert II. im Interview mit dem Magazin „People“. An den Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag Monacos am Freitag konnte sie wie angekündigt nicht teilnehmen. Ihre Kinder Fürst Jacques und Prinzessin Gabriella hielten während der Feierlichkeiten Blätter mit den Botschaften „Wir vermissen dich, Mami“ und „Wir lieben dich, Mami“ in den Händen.

© dpa

Fürst Albert II. erklärte im „People“-Interview, er werde Charlène mit den Kindern besuchen. Schon vor einigen Tagen hatte der Palast mitgeteilt, dass die 43-Jährige sich von einem Zustand der allgemeinen Erschöpfung erholen muss. Charlènes Abwesenheit habe nichts mit der Beziehung des Paares zu tun, versicherte der 63 Jahre alte Fürst nun erneut. dpa (Bild: dpa)