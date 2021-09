Charakterstimme mit Tiefgang

London/Mannheim. Sting hat überwunden, wovor Popstars sich neben Krankheit vielleicht am meisten fürchten: eine jahrelange Schreibblockade. Pausenlos war er in Bewegung gewesen, hatte musikalische Meilensteine mit seiner Band The Police und als Solokünstler gesetzt. Hoch kreativ schrieb der englische Sänger, der am 2. Oktober 70 Jahre alt wird, intelligente und eingängige Popmusik. Und plötzlich schien der kreative Strom zu versiegen.

Besucherrekord in der SAP Arena

Gordon Matthew Thomas Sumner – so lautet Stings bürgerlicher Name – war wenig älter als 50, als eine Midlife-Krise 2003 sein Leben durcheinanderbrachte. „Die Nabelschau, die Beichten und das Besessensein mit sich selbst“, die zum Songschreiben dazugehörten, hätten ihn damals nur noch ermüdet, erzählte er der „New York Times“. Um sich neu zu finden, ging Sting, der in seiner Karriere insgesamt mehr als 100 Millionen Alben verkaufte, zurück an seine Anfänge: Er baute auf seinem Hofgut in der Toskana Wein an und tourte vor allem endlich wieder mit dem Trio The Police, einer der erfolgreichsten Bands der 1980er.

Karrierestart 1977 Sting wurde am 2. Oktober 1951 als Gordon Sumner im englischen Wallsend geboren. Bevor er 1977 The Police gründete, arbeitete der Sohn eines Milchmanns zwei Jahre als Lehrer. Vier von fünf Platten seiner Band schossen an die Spitze der britischen Albumcharts. Sein erstes Solobalbum „The Dream Of The Blue Turtles“ erschien 1985. 1992 heiratete der sechsfache Familienvater, der sich für Umweltschutz und Menschenrechte engagiert, seine zweite Frau Trudie Styler.

2008 stellten Sting, Gitarrist Andy Summers und Schlagzeuger Stewart Copeland mit 13 500 verkauften Karten Bruce Springsteens damals gültigen Konzert-Besucherrekord in der Mannheimer SAP Arena ein. Das war eine optisch maximal abgespeckte Rock-Show, bei der die drei Musiker in ungewöhnlicher Helligkeit eines der furiosesten Konzerte der Hallengeschichte hinlegten. Kein Wunder, mit Welthits wie „Message In A Bottle (1979), So Lonely“, „Don’t Stand So Close To Me“ (beide 1980), „Every Little Thing She Does Is Magic“ (1981) und „Every Breath You Take“ (1983) im Programm.

Mit der Idee für das Broadway-Musical „The Last Ship“ (2014) über den Verfall der Schiffbauindustrie im nordenglischen Newcastle löste sich schließlich Stings innere Blockade endgültig. Darin geht es um Werftarbeiter, die ihre Werkhallen besetzen, um ein letztes Schiff zu bauen. Erstmals, so erzählt der Sänger, Bassist und Songwriter, habe er nicht über sich selbst, sondern über andere geschrieben. „Es öffnete die Schleusen, ich stand nicht mehr im Weg“, sagte er.

Es war auch eine Reise zu seinen Wurzeln: Sting wurde 1951 in Wallsend, einem Vorort von Newcastle geboren. Zu seinen frühesten Kindheitserinnerungen zählen die großen Schiffsrümpfe in der Werft, in der sein Großvater arbeitete. Schiffe wurden dort gebaut, zu Wasser gelassen – und sie kamen nie wieder zurück. „Das ist ein Sinnbild für mein Leben“, erzählte der Katholik in der Arte-Dokumentation „Beyond The Police“ (2017). „Ich baute mich zu Hause auf, machte mich selbstständig und eroberte die Welt.“

Sting ist ein Macher, ein typischer englischer Selfmade-Man: 1977 kam der gelernte Musik- und Englischlehrer nach London, gründete dort die „The Police. Das Trio mischte Punk, Rock, Reggae, Pop und Jazz und veröffentlichte bis 1983 fünf erfolgreiche Alben.

Im Mittelpunkt als Songschreiber und Arrangeur stand der als früher Klimaaktivist und Regenwaldschützer aktive Frontmann mit seiner hohen, klagenden und absolut unverkennbaren Stimme. Seinen Spitznamen „Sting“ (Stachel) erhielt er einst von einem Mitmusiker, der meinte, mit seinen gelb-schwarz gestreiften Pullover sehe er aus wie eine Wespe. Auch als Schauspieler machte der auch im Alter noch wirkungsvolle Frauenschwarm auf sich aufmerksam: In der Verfilmung der „The Who“-Rockoper „Quadrophenia“ (1979) spielte er einen Roller fahrenden Einzelgänger, in der ersten Verfilmung von „Der Wüstenplanet“ (1984) einen Bösewicht.

Ab 1985 auch solo ein Superstar

Auf dem Zenit des Erfolgs und auf der Suche nach neuen Herausforderungen schlug Sting 1985 eine sehr erfolgreiche Solokarriere ein. Bisher veröffentlichte er als Solist 14 Studioalben, in denen er die Bandbreite musikalischer Stile erprobt: „Überraschung ist für mich das wichtigste Element in der Musik.“ Der größte Erfolg als Solist gelang dem New-York-Liebhaber 1987 mit dem Song „Englishman In New York“. Selbstironisch nimmt er darin die Marotten der Engländer – und auch seine eigenen - aufs Korn („Ich trinke keinen Kaffee, ich nehme Tee“).

Als Solist begeisterte er zweimal in der SAP Arena – 2011 mit Orchester und zuletzt 2017 nicht mur mit alten Hits, sondern auch dank Songs des ungewohnt rockigen Albums „57th & 9th“ (2016). Dem folgte 2018 „44/876 „ eine großartige Duo-Platte mit dem jamaikanischen Reggae-Popstar Shaggy. Die Kreativitätskrise ist definitiv kein Thema mehr. Auf das 15. Soloalbum des jeweils sechsfachen Vaters und Großvaters, das am 19. November unter dem Titel „The Bridge“ erscheinen soll und unseren aufgewühlten Zeiten gewidmet ist, darf man also sehr gespannt sein. epd