Camilla wird mit Krone von Queen Mary gekrönt

London. Besucher des Londoner Towers müssen in der kommenden Zeit auf den Anblick einer bekannten Krone verzichten. Die Krone von Queen Mary sei aus der Ausstellung in der beliebten Touristenattraktion entfernt worden, um sie für die Krönung von Queen Camilla zu präparieren, teilte der Palast am Dienstag mit. Der Kronjuwelier werde «einige geringfügige Änderungen und Ergänzungen» vornehmen.

Es sei das erste Mal in der jüngeren Geschichte, dass eine existierende Krone für die Krönung einer Königsgemahlin genutzt und keine neue angefertigt wird, betonte der Palast. Dies sei im Interesse von Nachhaltigkeit und Effizienz. Camilla soll am 6. Mai an der Seite ihres Ehemanns König Charles III. in der Londoner Westminster Abbey gekrönt werden.

Dass Juwelen in eine Krone einfügt werden, stehe im Einklang mit der Tradition und solle die Einzigartigkeit des Anlasses und den individuellen Stil der Königsgemahlin widerspiegeln, hieß es. Mit den Änderungen werde zudem Camillas Schwiegermutter Queen Elizabeth II. Tribut gezollt. So sollen die Diamanten Cullinan III, IV und V eingefügt werden, die die im September verstorbene Königin öfters als Broschen getragen habe und die teilweise schon früher Bestandteil der Krone waren.

Die «Crown of Queen Mary» war 1911 für Königin Mary hergestellt worden, die Gemahlin von König George V. Der neue Monarch Charles wird traditionell mit der Edwardskrone gekrönt. Das Schmuckstück sei für die Zeremonie angepasst worden und werde nun wieder im Tower ausgestellt, so der Palast. Ob auch Marys Krone noch vor der Krönung wieder im Tower zu sehen sein wird, war zunächst unklar.