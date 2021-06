Bushido auf Instagram: Meine Frau mit Drillingen schwanger

Berlin (dpa) - Rapper Bushido (42) hat auf Instagram verkündet, dass seine Frau Anna-Maria Ferchichi wieder schwanger sei - mit eineiigen Drillingen. Das Paar hat bereits vier gemeinsame Kinder, darunter ein Zwillingspaar, Anna-Maria hat außerdem einen Sohn aus erster Ehe.

«Meine Frau ist mit eineiigen Drillingen schwanger. Bei all den Strapazen, hat uns das Schicksal einfach so unglaublich beschenkt», schrieb Bushido («Sonnenbank Flavour») am Montag auf seinem Instagram-Kanal. Dazu stellte er ein Bild, auf dem er seine Frau umarmt, beide halten die Hände auf ihren Bauch. Anna-Maria Ferchichi teilte den Beitrag in ihrer Instagram-Story und kommentierte: «Es gibt nichts Schöneres für mich!».

© dpa-infocom, dpa:210607-99-899672/3