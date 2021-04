Buga in Erfurt soll starten

Erfurt. Erfurts Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) pocht trotz steigender Corona-Infektionszahlen darauf, die Bundesgartenschau (Buga) wie geplant zu eröffnen. „Ja, der 23.4. steht“, sagte Bausewein am Dienstagabend bei einer Online-Veranstaltung der Friedrich-Ebert-Stiftung Thüringen. Zwar werde der Betrieb zunächst unter deutlichen Einschränkungen beginnen. Er glaube aber, dass sich die Corona-Lage in den nächsten Wochen verbessern werde, sodass dann zumindest einige der Einschränkungen aufgehoben werden könnten, so Bausewein.

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hatte unmittelbar vor der Veranstaltung erklärt, er hoffe, die geplanten Änderungen am Infektionsschutzgesetz des Bundes würden noch so angepasst, dass eine Eröffnung der Buga möglich werde. Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Landeshauptstadt liegt derzeit bei fast 200. Bausewein sagte, trotz der hohen Corona-Zahlen sei es möglich, den Betrieb auf der Buga sicher zu beginnen. Es gebe ein strenges Hygienekonzept. dpa