Bülent Ceylan wird "Persönlichkeit des Jahres" bei LupoLeo Awards

Braunschweig. Der Mannheimer Comedian Bülent Ceylan wurde als "Persönlichkeit des Jahres" bei den LupoLeo Awards in Braunschweig ausgezeichnet. Wie ein Pressespecher des LupoLeo Award mitteilt, fand die Preisverleihung der 2. LupoLeo Awards am Samstag im Staatstheater in Braunschweig in mehreren Kategorien statt. Der mit insgesamt 100 000 Euro dotierte Förderpreis für soziales Engagement im Kinder- und Jugendbereich in Deutschland stand diesjährig unter dem Motto "Gestärkt aus der Krise". Der LupoLeo Award zeichnet Projekte und Personen aus, die Kinder und Jugendliche in der Corona-Pandemie besonders unterstützt haben.

Der Award "Persönlichkeit des Jahres" wird an eine Person des öffentlichen Lebens vergeben, die sich für Kinder und Jugendliche engagiert und durch ihre Arbeit oder ihr Auftreten Kinder in ihrer Entwicklung fördert. Die Auszeichnung von Bülent Ceylan ist mit einem Förderbetrag in Höhe von 20 000 Euro für ein gemeinnütziges Projekt der eigenen Wahl verbunden.

Bülent Ceylan stellt die Summe seiner eigenen Stiftung zur Verfügung und möchte damit Schulen unterstützen, die nicht die Möglichkeit haben, Kindern das Spielen auf richtigen Musikinstrumenten beizubringen. "Ich fühle mich mega geehrt! Kinder und Jugendliche haben nochmal einen ganz anderen Blickwinkel und sehen genau, was wichtig ist! Ich bin überglücklich, dass gerade junge Leute mich gewählt haben. Mit dieser Ehre habe ich bei diesen Nominierten gar nicht gerechnet. Wow!", betont Ceylan. Der Comedian engagiert sich in vielfältiger Weise ehrenamtlich und sorgte unter anderem für die Ausstattung von zahlreichen schulpflichtigen Jugendlichen mit technischen Geräten während des Homeschoolings Für sein soziales Engagement erhielt Ceylan bereits mehrere Auszeichnungen.