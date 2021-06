279-mal trat Britney Spears zwischen 2013 und 2018 mit ihrer „Piece of Me“-Konzertreihe auf, meist in Las Vegas. 192 Millionen Dollar erwirtschaftete sie damit. „Stronger“ lautet der Titel des letzten Songs vor der Zugabe: „Ich bin stärker als gestern, jetzt geht es nur nach meinem Willen“, heißt es in ihrer Hymne über Selbstermächtigung. Daheim fühlte die Sängerin sich jedoch völlig machtlos.

...