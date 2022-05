Briefmarke zum ESC–Sieg

Kiew. Die ukrainische Post will den Sieg der Band Kalush Orchestra beim Eurovision Song Contest mit einer Briefmarke würdigen. Über die Motive entscheide zwar ein Kunstgremium, schrieb Post-Chef Igor Smilyanskij am Sonntag bei Facebook, er denke aber, dass er genügend Argumente dafür haben werde, die Ausgabe zu beschleunigen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Kalush Orchestra hatte den ESC in der Nacht zu Sonntag dank der Fernsehzuschauer klar gewonnen. Die Ukraine will nun den ESC im kommenden Jahr ungeachtet des aktuellen russischen Angriffskrieges im eigenen Land ausrichten. Auch die vergangenen beiden ukrainischen ESC-Gewinnerinnen waren mit Briefmarken geehrt worden. Zuletzt landete die ukrainische Post einen Hit mit einer Briefmarke, die ukrainischen Soldaten von einer Insel im Schwarzen Meer gewidmet war, die es ablehnten, sich einem russischen Kriegsschiff zu ergeben.

Der Post-Chef veröffentlichte einen Entwurf für die Briefmarke mit dem Text „Rettet Mariupol, rettet Azovstal“ – in Anlehnung an den Aufruf des Frontmanns Oleh Psjuk. Dieser kündigte an, die Band wolle die ESC-Trophäe versteigern und den Erlös für die Ukraine und deren Streitkräfte spenden. dpa