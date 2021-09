Brand im Gefängnis

Jakarta. Bei einem verheerenden Brand in einem Gefängnis auf der indonesischen Hauptinsel Java sind mehr als 40 Häftlinge ums Leben gekommen und acht weitere schwer verletzt worden. Die meisten von ihnen hätten schwerste Verbrennungen erlitten, teilte ein Sprecher des Krankenhauses mit. Das Feuer brach am frühen Mittwochmorgen in der Justizvollzugsanstalt Tangerang aus, etwa 20 Kilometer von der Metropole Jakarta entfernt, sagte Polizeisprecher Yusri Yunus.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„41 Menschen wurden tot aufgefunden“, so Yunus. 80 weitere wurden nach Polizeiangaben leicht verletzt. Justizminister Yasonna Laoly erklärte, 39 Opfer seien indonesische Staatsbürger, zwei seien Ausländer. Sie stammen aus Portugal und Südafrika. Ursache für das Feuer, das gegen zwei Uhr morgens (Ortszeit) ausgebrochen war, könnte ein Kurzschluss gewesen sein, so Laoly vor Journalisten. Die Elektroanlagen stammten von 1972. dpa