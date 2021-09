Boateng bestreitet Vorwürfe

München. Jérôme Boateng und eine damalige Lebensgefährtin hatten sich 2018 eine traumhafte Kulisse ausgesucht für ihren Streit: weißer Strand, Palmen, privater Pool. Dass es eine Eskalation gab, daran besteht auf beiden Seiten kein Zweifel. Aber die Versionen unterscheiden sich. Gut drei Jahre später ist die Kulisse eine andere: Boateng steht am Donnerstag vor Gericht. Den Fußball-Weltmeister von 2014 hat es aus dem Paradies vor das Amtsgericht verschlagen. Er ist angeklagt wegen Körperverletzung und Beleidigung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Steht vor Gericht anstatt auf dem Fußballplatz: Jérôme Boateng. © dpa

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 33-Jährigen, der bei Olympique Lyon unter Vertrag steht, vor, eine frühere Lebensgefährtin im Juli während eines Urlaubs attackiert zu haben. Er soll sie geschlagen, geboxt, gebissen, sie auf den Boden geschleudert und beleidigt haben.

„Er hat an meinen Haaren gerissen, mir dann in den Kopf gebissen“, sagt Boatengs Ex-Freundin vor Gericht. Angespuckt habe er sie. Auf die Knie sei sie gefallen, bevor er ihr so stark „in die Niere geboxt“ habe, dass sie keine Luft mehr bekommen habe. Außerdem soll er mit „voller Wucht“ eine Glaslaterne und eine Kühltasche auf sie geworfen haben.

Boateng schildert den Vorfall anders: Seine ehemalige Lebensgefährtin sei aggressiv und beleidigend geworden, habe ihn an der Lippe verletzt und auf ihn eingeschlagen. Als er sie dann von sich habe wegschieben wollen, sei sie gestürzt. Er habe auch keine Laterne auf sie geworfen, sondern ein Kissen gegen einen Tisch – und dabei sei die Laterne zu Boden gefallen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Um Treue sei es in dem Streit gegangen, um frühere Partnerinnen und Partner. „Eifersuchtsfilm“, sagt die Lebensgefährtin in ihrer Aussage. Ihre und die Aussage von Boateng strotzen vor Kraftausdrücken, die gefallen sein sollen an jenem 19. Juli. Boateng sagt, sie hätten damals – wie so oft – auch um die Frage gestritten, wie sie das Familienleben organisieren sollen. Boateng habe im Sommer vom FC Bayern nach Paris wechseln wollen. dpa