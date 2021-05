Blackout in München

München. Es könnte das Werk von Brandstiftern gewesen sein: 20 000 Haushalte waren am Freitag in München teils über viele Stunden hinweg ohne Strom. „Jetzt haben wir erste Erkenntnisse, die diesen Verdacht einer Brandstiftung nahelegen“, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums München zwölf Stunden nach dem Vorfall. Zu diesem Zeitpunkt waren längst noch nicht alle Betroffenen wieder ans Netz angeschlossen. Viele Anwohner mussten sich gar auf einen ungemütlichen Abend einstellen – bis zum Samstagvormittag könne die vollständige Versorgung noch dauern, kündigte ein Sprecher der Stadtwerke an.

AdUnit urban-intext1

Der ungewöhnlich lang andauernde Stromausfall war am frühen Morgen nach einem Feuer in einer Baugrube aufgetreten, bei dem rund 50 Stromkabel der Mittelspannung vollkommen zerstört wurden. In der Folge fielen etwa 150 Trafostationen aus. Das Brandbild in der etwa einen Meter tiefen Grube weise auf Brandstiftung hin, erläuterte später ein Polizeisprecher. Man sei noch am Anfang der Ermittlungen. dpa