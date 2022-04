Biografie zum Geburtstag

New York. Vom „Mädchen aus Brooklyn“ wurde Barbra Streisand zum Weltstar, gefeiert in Musik, Film, Fernsehen und Theater. Am Sonntag wird die Diva 80 Jahre alt – und hat die Pandemie-Zeit zum Durchstöbern ihrer Archive genutzt, für neue Alben und eine Autobiografie.

© picture alliance / Nancy Kaszerman/ZUMA Wire/dpa

Normalerweise schaue sie nur ungern zurück in die Vergangenheit, sagte Barbra Streisand jüngst in einem Interview. „Ich höre mir nicht meine Alben an, oder schaue meine Filme“, sagte die Schauspielerin und Sängerin der „USA Today“. „Ich lebe gerne in der Gegenwart.“

Die Pandemie, in der es keine Veranstaltungen gab, die sie besuchen musste, nutzte die Diva für eine Reise in die Vergangenheit. Streisand das Album „Release Me 2“, eine Zusammenstellung aus B-Seiten der vergangenen Jahrzehnte. Und ihre Autobiografie, an der sie schon seit rund 40 Jahren arbeitet, steht kurz vor der Fertigstellung. dpa (Bild: dpa)