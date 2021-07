Bezos nach All-Flug sicher gelandet

Van Horn. Amazon-Gründer Jeff Bezos (Bild) ist nach einem Ausflug ins All sicher auf der Erde gelandet. Der 57-Jährige hatte am Dienstag an Bord des Raumschiffes „New Shepard“ seiner Firma Blue Origin vom US-Bundesstaat Texas aus abgehoben. An Bord waren auch sein Bruder Mark sowie eine 82 Jahre alte frühere US-Pilotin und ein 18-Jähriger aus den Niederlanden, dessen Vater ihm den Flug geschenkt hat. Der Flug dauerte rund zehn Minuten. Die Kapsel erreichte mehr als 100 Kilometer über der Erde. „Bester Tag aller Zeiten“, war nach der Landung in der westtexanischen Wüste aus der Kapsel zu hören. dpa

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1