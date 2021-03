Fulda. Im Prozess um den Flugunfall mit drei Toten auf der Wasserkuppe ist der angeklagte Pilot vom Landgericht Fulda wegen fahrlässiger Tötung zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Die Bewährungszeit betrage zwei Jahre, sagte ein Gerichtssprecher am Donnerstag.

Urteil rechtskräftig

Auflagen gegen den 58-Jährigen aus Ludwigshafen in Rheinland-Pfalz verhängte das Gericht nicht, da der Angeklagte angekündigt habe, freiwillig 5000 Euro an den Vater der beiden bei dem Unglück getöteten Kinder zu zahlen und die Kammer die Erwartung habe, dass er das auch tun werde, sagte der Sprecher. Das Urteil sei bereits rechtskräftig, weil alle Beteiligten auf Revision verzichtet hätten.

In seinem Plädoyer hatte der Staatsanwalt vor der Urteilsverkündung eine sechsmonatige Bewährungsstrafe gefordert. Die Bewährungszeit setzte der Anklagevertreter mit zwei Jahren an. Außerdem verlangte er eine Geldauflage in Höhe von 10 000 Euro und regte an, dass sich der Pilotverpflichten möge, sich ehrenamtlich in einer Opferschutzorganisation zu betätigen.

Der Pilot war bei dem Unglück im Oktober 2018 auf Hessens höchstem Berg mit einem kleinen Propellerflugzeug vom Typ Cessna über die Landebahn hinausgeschossen und hatte eine 39 Jahre alte Mutter sowie ihre zwölf Jahre alte Tochter und ihren elfjährigen Sohn getötet. Die Maschine durchbrach nach der Landung eine Schranke und erfasste die drei Passanten auf einem angrenzenden Fußweg mit noch laufendem Propeller. Die Mutter und ihre zwei Kinder waren sofort tot.

Seit Anfang März musste sich der Mann deshalb wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Gefährdung des Luftverkehrs vor Gericht verantworten. Der Vater der Kinder war bei dem Prozess als Nebenkläger aufgetreten. Der Pilot hatte zum Prozessauftakt ausgesagt, dass ihn der Unfall Tag für Tag beschäftige. „Es tut mir wahnsinnig leid“, sagte er mit leiser, stockender Stimme und kämpfte dabei mit den Tränen.

Die Anklage warf ihm allerdings vor, dass er seine Sorgfaltspflichten nicht ausreichend beachtet und dadurch den Tod der drei Menschen verursacht habe. Auf dem Flug von Mannheim in die hessische Rhön sei die Maschine vom mit mindestens 32 Kilo überladen gewesen, sagte der Staatsanwalt damals bei der Verlesung der Anklageschrift. Wegen der dadurch entstehenden Leistungseinbußen hätte der Pilot nach Auffassung der Anklagebehörde nicht fliegen dürfen. Vor dem Flug soll er es versäumt haben, das Gewicht der mit vier erwachsenen Passagieren besetzten Maschine zu prüfen. Auch Fehler hatte ihm die Staatsanwaltschaft vorgeworfen.

So ging es im Prozess um die Frage, ob der Mann den Landeanflug verkürzte, dann zu spät versuchte, durchzustarten und die Landeklappen falsch bediente. Das Manöver misslang. dpa