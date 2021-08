Betrunkene Frau hält Bekannten in ihrer Wohnung fest

Kaiserslautern. Eine betrunkene Frau hat einen Bekannten in ihrer Wohnung eingesperrt und nicht mehr herausgelassen. Der Mann sei in der Wohnung in Kaiserslautern gewesen, um das Badezimmer der 49-Jährigen zu renovieren, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Während er im Badezimmer gewesen sei, habe die Frau immer mehr getrunken und schließlich sich und ihren Bekannten in ihrer Wohnung eingeschlossen. Der Mann forderte sie mehrmals vergeblich auf, die versteckten Schlüssel rauszurücken. Schließlich bat er die Polizei um Hilfe.

Als die Beamten eintrafen, weigerte sich die Frau zunächst weiter, die Tür zu öffnen. Erst nach langem Hin und Her gab sie schließlich nach und übergab dem Mann die Wohnungsschlüssel. Bei ihr wurde ein Alkoholwert von 3,7 Promille festgestellt. Warum sie den Mann in ihrer Wohnung festgehalten hat, konnte oder wollte sie nicht sagen. Die Frau wurde wegen Freiheitsentzugs angezeigt.