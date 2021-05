Betrügerring aufgespürt

Koblenz. Im Kampf gegen Cybercrime haben Ermittler eine internationale Bande von Anlagebetrügern auffliegen lassen. Bislang zehn Personen stehen im Verdacht, gutgläubige Anleger mit falschen Versprechungen um insgesamt rund 30 Millionen Euro gebracht zu haben, wie die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz mitteilte. Die Bande soll Anlageportale im Internet betrieben haben, auf denen hohe Gewinne mit der Investition in Finanzwetten, Kryptowährungen und ähnliche Finanzprodukte versprochen wurden.

AdUnit urban-intext1

Bei einer internationalen Aktion seien fünf Tatverdächtige in Bulgarien und ein weiterer in Israel festgenommen worden. Die mutmaßliche Bande habe „Tausende“ geschädigt, darunter viele Anleger aus Deutschland. Die Opfer hätten Totalverluste erlitten – in einem Fall über 1,6 Million Euro. Versprochen worden seien „geringes Risiko und eine gute Rendite“. „In Wahrheit wurde das Geld nach den vorliegenden Erkenntnissen aber nicht angelegt, sondern ausschließlich für eigene Zwecke verbraucht“, hieß es. dpa