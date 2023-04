Betont locker zum Hochzeitstag: William und Kate auf Rädern

London. Mit einem betont lockeren Foto haben der britische Thronfolger Prinz William und seine Ehefrau Prinzessin Kate ihren 12. Hochzeitstag gewürdigt. «12 Jahre», gefolgt von einem Herz-Emoji, lautet der Text über dem Bild, das der offizielle Account des Paares am Samstag twitterte. Darauf umarmen sich die beiden bei strahlendem Sonnenschein, während sie auf Fahrrädern sitzen und lächelnd in die Kamera blicken.

Die 41-jährige Kate hat ihre Sonnenbrille ins Haar gesteckt, zu einer weißen Bluse trägt sie blaue Jeans und eine braune Handtasche. William (40) trägt eine Sonnenbrille und hat die Ärmel seines blauen Poloshirts hochgekrempelt, der Kragen ist aufgeknöpft. Das Foto wurde vom offiziellen Fotografen des Paares, Matt Porteous, aufgenommen. Wo und wann es entstand, wurde zunächst nicht mitgeteilt.

Das Paar hatte am 29. April 2011 in der Londoner Westminster Abbey geheiratet - dort wird am 6. Mai Williams Vater König Charles III. gekrönt. Kate und William haben drei Kinder: Prinz George (9), Prinzessin Charlotte, die an diesem Dienstag 8 wird, und Prinz Louis, der kürzlich seinen fünften Geburtstag feierte.

William und Kate in Wales

Seit der Thronbesteigung von König Charles tragen William - der neue Thronfolger - und Kate die Titel eines Prinzen und einer Prinzessin von Wales. In dem britischen Landesteil hielten sich die beiden zuletzt zu mehreren Terminen auf.

Am Freitag trafen sie Überlebende des Grubenunglücks von Aberfan, bei dem 1966 insgesamt 144 Menschen getötet worden waren, sowie Hinterbliebene. Für Entzücken sorgte der einjährige Daniel, der mehrere Minuten mit Kates Handtasche spielte, als die Prinzessin mit seiner Mutter Lucy Williams plauderte.