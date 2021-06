Besseres Klima durch Bepflanzung

Frankfurt. Im Frankfurter Europaviertel entsteht derzeit ein knapp 100 Meter hoher Wohnturm mit einer teilbegrünten Fassade. Am Dienstag waren bereits auf einer Gebäudeseite die ersten beiden vertikalen schmalen Grünstreifen angebracht worden. Insgesamt sollen nach Ende der Arbeiten am „Eden Tower“ rund 200 000 Pflanzen wachsen. Hier entstehe „eine vertikale Grünfläche mit 2000 Quadratmetern an einer Stelle, wo vorher ein versiegelter Parkplatz war“, erklärte Frankfurts Wirtschaftsdezernent Markus Frank (CDU) bei einer Baustellenbegehung. Das Projekt sei ein Zeichen dafür, dass auf Herausforderungen des Klimawandels innovative Lösungen angeboten würden. Die Pflanzen sollen demnach etwa ein frischeres Klima auf den Balkonen schaffen. dpa

AdUnit urban-intext1