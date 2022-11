Berliner Zoo geräumt

Berlin. Der Besuch vieler Menschen im Berliner Zoo hat am Freitag abrupt geendet. Wegen eines Vogelgrippe-Falls wurde der Zoo am Freitag geräumt und ist ab sofort geschlossen – wie lange, ist noch unklar. Mitarbeitende forderten die Besucher und Besucherinnen am Nachmittag zum Verlassen des Geländes auf. Anschließend wurden die Rollos an den Kassen heruntergelassen, am verschlossenen Eingangstor war zu lesen: „Ein Vogel aus dem Zoo Berlin wurde positiv auf die Vogelgrippe getestet, daher bleibt das Gelände vorsorglich für Gäste geschlossen.“

Betroffen ist ein Wasservogel, genauer gesagt ein Hammerkopf. Er sei bereits am Sonntag gestorben, hieß es vom Zoo – nun habe das Labor ein positives Ergebnis für die Vogelgrippe gemeldet. Seitdem das Virus auch in Mitteleuropa häufiger auftrete, gebe es immer wieder stichprobenartige Untersuchungen von toten Tieren. Nahezu alle Vögel, inklusive der Pinguine, seien in rückwärtige Volieren und Stallungen gebracht worden. „Glücklicherweise zeigt kein weiteres Tier entsprechende Krankheitssymptome“, sagte der Zoologische Leiter von Zoo und Tierpark Berlin, Christian Kern. dpa