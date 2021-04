Bergfeuer eingedämmt

London. Am höchsten Berg von Nordirland hat über das Wochenende ein großer Flächenbrand gewütet. In den Mourne Mountains rund um den knapp 850 Meter hohen Slieve Donard waren streckenweise mehr als 100 Feuerwehrleute und weitere Einsatzkräfte damit beschäftigt, die am Freitag entstandenen Flammen in dem teils unwegsamen Gelände in den Griff zu bekommen.

Die nordirische Feuer- und Rettungsbehörde erklärte den Brand knapp 50 Kilometer südlich von Belfast am Samstag zunächst zu einem schwerwiegenden Zwischenfall, stufte ihn am Sonntagnachmittag nach Fortschritten bei der Brandbekämpfung aber wieder zurück. Zu dem Zeitpunkt waren noch 40 Feuerwehrkräfte vor Ort im Einsatz. Die Behörde hoffte, den Einsatz innerhalb einiger Stunden abschließen zu können. Nordirlands Gesundheitsminister Robin Swann dankte der Feuerwehr dafür, unermüdlich und unter extremen Bedingungen daran gearbeitet zu haben, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Der nordirische Umweltminister Edwin Poots sprach von schrecklichen Schäden, die das Feuer auf einer großen Fläche und vor allem der Tier- und Pflanzenwelt zugefügt habe. dpa