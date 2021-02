Kaum ein Tag spaltet die Gesellschaft so sehr wie der alljährliche Valentinstag im Februar. Während die einen für den geliebten Partner Kuchen backen oder Blumen und Pralinen kaufen, löst er bei anderen Menschen fast schon eine Art von Abscheu für alles Rosafarbige und Herzförmige aus.

Pro von Julia Wadle

Während des Lockdowns Ende des vergangenen Jahres war Weihnachten unser kollektiver Lichtblick: das Fest der Familie mit Geschenken, tollem Essen und Zeit füreinander – zumindest in der Kernfamilie. Was motiviert uns jetzt, durchzuhalten? Der Valentinstag kann gerade 2021 der Tag sein, den wir mehr brauchen, als es uns bewusst ist.

Als kommerzialisiertes Fest, bei dem das Maß an Zuneigung mit der Größe des Geschenks gleichgesetzt wird, hat der 14. Februar ausgedient. Wer Liebe so versteht, versteht sie nicht. Aber warum nehmen wir das Datum nicht als Erinnerung, dass wir uns gerade in diesen Zeiten Momente des Glücks bewusst schaffen können? Valentinstags-Klassiker wie teure Menüs im Restaurant sind dieses Jahr nicht möglich. Wir müssen neue Wege finden, unsere Liebe zu zelebrieren. Das ist für jede Beziehung etwas anderes: gemeinsam alte Fotos ansehen, das Gericht aus dem letzten Urlaub nachkochen oder bei einem Spaziergang kitschige Pärchenbilder machen und den anderen erinnern, dass er oder sie der schönste Mensch für uns ist.

Natürlich geht all das auch an jedem anderen Tag auch. Aber warum nicht an diesem? Wer an einem kalten Februartag während eines pandemiebedingten Lockdowns ein Lächeln auf unser Gesicht zaubert, der wird das ein Leben lang schaffen.

Vielleicht ist es naiv zu glauben, dass ein bisschen Liebe die Welt besser macht. Aber was haben die Valentinstagshasser davon, über jene zu urteilen, denen der 14. Februar etwas bedeutet? Deswegen an alle, die gerne ihre Liebe zeigen: Frohen Valentinstag!

Kontra von Heike Rentsch

Pinke Herzchen, rote Röschen, dazu prangt allerorts in hübsch geschwungener Schrift „Am 14. Februar ist Valentinstag“ – als könnte das jemals jemand vergessen. Permanent wird an diesen „Tag der Liebenden“ erinnert, eine Flucht davor ist praktisch unmöglich. Das Meer aus roten Herzen wirkt jedoch keineswegs romantisch, sondern eher wie eine traurige Kulisse – kitschig, konsumorientiert und unecht. Das Ganze gleicht mittelalterlichem Ablasshandel: der Liebesbeweis an den Partner durch Zahlung in Form von Blumen und Pralinen.

Überhaupt ist allein der Gedanke, seine Liebe an einem bestimmten Tag zeigen zu müssen, ein unromantisches Unding – und daran ändert auch die Corona-Pandemie mit all ihren Härten und Einschränkungen nichts. Dieses wundervolle Gefühl lebt von Spontanität, von kleinen, unerwarteten Überraschungen: ein Ausflug zu zweit, eine Rose zwischendurch oder die Überraschung im Negligé. Das stärkt die Liebe gegen all die Allltagsabnutzungen und heizt sie immer wieder neu an. Allgemeine „Erinnerungstage“ wie der Valentinstag suggerieren jedoch, auf Knopfdruck romantisch sein zu müssen. Das baut eher Druck als Romantik auf – und führt nicht selten zu wahrlich unromantischen Diskussionen zwischen den Partnern, wenn einer den vermeintlichen Liebes-Tag vergessen haben sollte.

Es braucht also definitiv keinen herausgehobenen Tag mitten im nasskalten Februar, um dem Partner seine Liebe zu zeigen. Der beste Anlass dafür ist die Liebe selbst. Und dafür gibt es immerhin 364 persönlichere Tage im Jahr.