Rhein-Neckar. Am Donnerstag bleibt es in der Metropolregion weiterhin bedeckt. Anfangs fällt verbreitet Regen, in höheren Lagen mit Schnee vermischt. Nachmittags lässt der Regen in Richtung Süder der Region langsam nach. Die Tageshöchstwerte erreichen um die 10 Grad.

