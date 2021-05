BBC steht vor Reformen

London. Die BBC gerät nach den Enthüllungen um das legendäre Diana-Interview zunehmend unter Druck durch die Regierung. Kulturminister Oliver Dowden bezichtigte die britische öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt der Arroganz und forderte einen kulturellen Wandel. „Die BBC muss jetzt rasch handeln, um das Vertrauen wiederherzustellen, und sie muss dem Land versichern, dass sie alle anderen Bereiche beleuchtet, in denen sie die hohen Standards nicht erfüllt, die wir zu Recht von ihr erwarten“, schrieb Dowden in einem Gastbeitrag in der „Times“ am Montag.

Aus einem vergangene Woche veröffentlichten Untersuchungsbericht war hervorgegangen, dass ein BBC-Reporter gefälschte Dokumente eingesetzt hatte, um Zugang zu der inzwischen verstorbenen Prinzessin Diana für das aufsehenerregende Interview aus dem Jahr 1995 zu erhalten. Fingierte Kontoauszüge sollten beweisen, dass Diana von Menschen in ihrem Umfeld bespitzelt wurde. Später hatte die BBC das Fehlverhalten vertuscht.

Regierung droht

Das zur besten Sendezeit ausgestrahlte Exklusivgespräch hatte rund 23 Millionen Menschen in Großbritannien vor die Fernseher gelockt. Die bereits von Prinz Charles getrennte, aber noch nicht geschiedene Prinzessin beschrieb damals, wie sie sich vom Königshaus alleine gelassen und sabotiert fühlte. Und sie legte die Affäre ihres Mannes mit Camilla Parker-Bowles offen. „Wir waren zu dritt in dieser Ehe“, sagte Diana in die Kamera – ein unerhörter Tabubruch. Kurz darauf reichte Charles die Scheidung ein.

Dowden kündigte an, die Regierung werde nun überprüfen, ob die inzwischen veränderten Strukturen der BBC einen solchen Verstoß gegen journalistische Standards auch heute noch zulassen würden. Langfristig stünden dabei auch die Zukunft der Finanzierung, Form und Struktur der BBC auf dem Prüfstand. Ähnlich wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland wird die BBC weitgehend über Beiträge finanziert. Die konservative Regierung von Premierminister Boris Johnson droht schon seit Langem damit, die Beitragspflicht abzuschaffen.

Konservative Politiker kritisieren die BBC regelmäßig als nicht patriotisch genug und werfen ihr mangelnde Ausgewogenheit in der Berichterstattung zugunsten linksliberaler Einstellungen vor. dpa