Bären-Debatte spitzt sich zu

Trient. Ein italienisches Gericht hat den Abschussbefehl für „Problembärin“ JJ4 in der norditalienischen Provinz Trentino ausgesetzt. Das Verwaltungsgericht der Provinz hat den Befehl, den Regionalpräsident von Trentino-Südtirol Maurizio Fugatti in der vergangenen Woche erlassen hatte, vorerst ausgesetzt und damit der von Tierschutzvereinen eingelegten Berufung stattgegeben, hieß es in einem Dekret, das am Freitag veröffentlicht wurde. Die Vereine LAV und LAC, die bereits zuvor den Abschussbefehl scharf kritisierten, hatten bei dem Gericht Berufung eingelegt. Dem Dekret zufolge wird es am 11. Mai eine Anhörung vor dem Gericht in Trient geben.

Eigentlich schienen die Tage für die Bärin, die vor einer Woche einen 26 Jahre alten Jogger in den Wäldern der norditalienischen Alpenregion Trentino angegriffen und tödlich verletzt hat, schon gezählt. Die Staatsanwaltschaft der Stadt Trient hatte über DNA-Spuren an der Leiche des Läufers Andrea Papi die mit dem Code JJ4 bekannte Problembärin als Verantwortliche für den Tod des Joggers identifizieren können.

Der Vorfall hat die Behörden in Alarmstimmung versetzt und eine Debatte um das Zusammenleben von Bär und Mensch ausgelöst. Die Provinz will die Bärin töten und generell die Bärenanzahl im Gebiet massiv verringern. Tierschutzvereine kritisieren die Pläne. „Die Bären und Bürger des Trentino haben das Recht, in Frieden zusammenzuleben!“, schrieb LAV bei Twitter als Reaktion auf das Dekret des Gerichts.

„Für uns ist diese Nachricht äußerst positiv, sie ordnet die Rettung von JJ4 mindestens bis zum 11. Mai an“, wird der LAV-Projektleiter Massimo Vitturi von der Nachrichtenagentur Adnkronos zitiert. Er kritisierte die Provinz Trentino dafür, umgehend die Tötung des Tieres angeordnet zu haben. Man hätte seinen Worten zufolge etwa zunächst die Bürger für die wilden Tiere sensibilisieren oder Wildtierkorridore einrichten können.

Massenumsiedlung geplant

Die Provinz aber hat die Massenumsiedlung der Tiere aus dem Trentino geplant, um die Zahl der Bären möglichst von 100 auf 50 zu halbieren. Da gebe es kein Pardon. Der Trentiner Landeshauptmann Maurizio Fugatti jedenfalls ist wild entschlossen: Er will sofort drei Problembären erlegen, neben JJ4 auch die mit den Codes MJ5 und M62 bekannten Bären, die bereits in der Vergangenheit für Angriffe auf Menschen verantwortlich waren. Nach dem, was vor einer Woche passiert sei, stehe ja wohl fest, so Fugatti, dass die Anwesenheit der Tiere eine Gefahr für den Menschen darstelle.

Der italienische Umweltminister Gilberto Pichetto Fratin will die Sache nun prüfen und erklärte sich bereit, das Projekt „Life Ursus“ zu überdenken. Mit „Life Ursus“ wurde in den vergangenen Jahren die Wiederansiedlung von Bären in der Region stark gefördert. Gleichzeitig betonte der Umweltminister aber auch, sich an die Anweisungen der Umweltbehörde ISPRA halten zu wollen.

Das Wiederansiedelungsprojekt „Life Ursus“ hatte im Jahr 1999 mit Unterstützung der Europäischen Union begonnen. Zehn Bären aus Slowenien wurden in der Region ausgesetzt, in der damals das Aussterben der Bärenpopulation befürchtet wurde. Ursprünglich hatte man eine Population von 50 Tieren geplant, doppelt so viele sind es derzeit.

Und immer wieder kam es zu Zwischenfällen: Die Braunbären im Trentino haben in den vergangenen Monaten mehrere Tiere gerissen und auch einen weiteren Mann angegriffen und verletzt. Die autonome Provinz Trient forderte daraufhin mehr Freiheit bei Fang und Tötung gefährlicher Tiere.

Der Umweltschutzverband WWF kritisiert die Pläne. „Es ist wichtig, auch nach diesem tragischen Ereignis daran zu erinnern, dass Bären den Menschen normalerweise fürchten, Abstand halten und versuchen, enge Begegnungen zu vermeiden: Ihre Reaktionen werden durch Angst oder Situationen ausgelöst, die sie als bedrohlich für sich selbst und ihre Nachkommen ansehen“, so die Argumente.

Der WWF forderte indes auch den Einsatz von Bärensprays. Förster sowie Einwohner und Touristen sollten ein Tierabwehrspray oder akustische Geräte wie Rasseln bei Wanderungen bei sich tragen, um sich vor Bären zu schützen. In den USA oder Kanada ist das beispielsweise bereits der Fall.

Am Mittwoch fand in der Gemeinde Caldes eine Trauerzeremonie für den durch Bärin JJ4 getöteten Jogger statt. Die 13 Gemeinden im Tal „Val di Sole“, zu dem Caldes gehört, haben diesen Trauertag ausgerufen. Die Hinterbliebenen prüfen rechtliche Schritte, möglich ist auch eine Schadenersatzklage gegen die Provinz, die für das Projekt „Life Ursus“ zuständig ist.

JJ4 ist keine Unbekannte

Bärin JJ4 ist übrigens keine Unbekannte: Bereits im Juni 2020 hatte das 17-jährige Weibchen zwei Männer – Vater und Sohn – auf dem Berg Peller angegriffen und verletzt. Bereits damals sollte das Bärenweibchen erlegt werden. Auch 2020 entschied ein Gericht gegen die Tötung der Bärin.

Das Tier ist in Trentino von zwei slowenischen Bären gezeugt worden, die in den Jahren 2000 und 2001 im Rahmen von „Life Ursus“ in den Trentiner Wäldern freigelassen worden waren. Es ist zudem die Schwester des 2006 in Bayern erschossenen Problembären Bruno.

JJ4 wurde ursprünglich mit einem Funkhalsband ausgestattet, das jedoch derzeit nicht mehr funktioniert und keine Daten mehr über die Bewegungen übermittelt. Vor dem nun durch das Gericht ausgesetzten Abschussbefehl lief die Suche nach der Bärin auf Hochtouren. Rund 40 Forstbeamte durchkämmten ein Gebiet von etwa 800 Hektar am Berg Peller. Sobald das Tier gefunden worden wäre, sollte es eigentlich getötet werden. (mit dpa)