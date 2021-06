Baby von Harry und Meghan ist da

Santa Barbara. Die frisch auf die Welt gekommene Tochter von Prinz Harry und Meghan hat einen Namen, wie er symbolträchtiger kaum sein könnte: „Mit großer Freude heißen Prinz Harry und Meghan, Herzog und Herzogin von Sussex, ihre Tochter, Lilibet „Lili“ Diana Mountbatten-Windsor, auf der Welt willkommen“, teilte das Paar am Sonntagabend auf der Webseite der eigenen „Archewell“-Stiftung mit – und ließ keinen Zweifel daran, wem diese Ehre gebührt: „Lili wurde nach ihrer Urgroßmutter, Ihrer Majestät, der Queen, benannt, deren Spitzname in der Familie Lilibet ist.“ Ihr mittlerer Name, Diana, sei ausgewählt worden, um ihrer geliebten Großmutter, der verstorbenen Prinzessin Diana, zu gedenken.

Das Mädchen sei am Freitag im Krankenhaus in Santa Barbara in Kalifornien mit knapp 3500 Gramm zur Welt gekommen, wie eine Sprecherin der dpa bestätigte. Sowohl der Mutter als auch dem Kind gehe es gut – sie lebten sich bereits gemeinsam zu Hause ein.

Klares Signal

Mit der Namenswahl haben Harry und Meghan ein Zeichen gesetzt. © dpa

Für Harry (36) und Meghan (39) ist die Geburt ihrer Tochter der freudige Höhepunkt einer turbulenten Zeit. „Sie ist mehr als wir uns je vorgestellt haben, und wir sind dankbar für die Liebe und die Gebete, die wir aus aller Welt gespürt haben“, schrieben die beiden. Zwar hatte das Paar bereits im Februar den finalen Rückzug aus dem Königshaus bekräftigt – doch die Beziehung zur Royal Family und auch den britischen Medien sind ein Thema geblieben, das nicht nur das Paar selbst, sondern auch Gerichte in London und Medien in aller Welt noch immer beschäftigt.

Kann nun also ein Baby, das von all den Verstrickungen seiner Familie noch nichts ahnt, die große Versöhnung bringen? Die Namenswahl sendet zumindest ein klares Signal: Seht her, wir sind zwar weg – aber immer noch Teil der Familie.

