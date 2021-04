Duisburg. Der Azubi Jan-Marten Block (Bild) aus Nordfriesland hat mit Unterstützung von Showmaster Thomas Gottschalk die RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ gewonnen. Der 25-Jährige setzte sich am Samstag im Finale der 18. Staffel gegen drei verbliebene Konkurrenten durch.

Zum Triumph verhalf ihm seine tiefe Stimme – und sein Sieger-Lied „Never Not Try“. „Ich glaube, ich erkenne einen Hit, wenn ich einen höre“, sagte Gottschalk (70), der in der Show den früheren Chef-Juroren Dieter Bohlen (67) vertrat. „Und das ist einer.“ Die Entscheidung, die Block 100 000 Euro und einen Plattenvertrag einbrachte, traf am Ende allerdings das Publikum.

Ein Drittel (33,38 Prozent) votierte nach RTL-Angaben für den Sänger. Die Freude bei dem neuen „Superstar“ war danach so groß, dass beim Hochstemmen des Siegerpokals glatt ein Teil aus der prächtigen Trophäe brach. Statt mehr als 4,2 Millionen TV-Zuschauern wie 2020 sahen diesmal im Schnitt nur 2,7 Millionen das DSDS-Finale (was zehn Prozent Einschaltquote ab 20.15 Uhr beim gesamten TV-Publikum entsprach). dpa (BILD: dpa/TVNOW)