Auto stürzt in Rhein - drei Menschen vermisst

Wesel. Nach dem Sturz eines Autos in den Rhein am Weseler Hafen werden drei junge Menschen vermisst. Rettungskräfte starten am Dienstagvormittag einen neuen Bergungsversuch.

«Bei der starken Strömung wissen wir aber nicht, wohin das Auto abgetrieben wurde», sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. «Die Bergung wird schwierig.»

Der Wagen war mit offenbar fünf Insassen am Montagabend gegen 19.15 Uhr in den Fluss in Nordrhein-Westfalen gestürzt. Bei dem Unfall hatten sich ein 17-Jähriger und ein 20-Jähriger retten können. Sie kamen in ein Krankenhaus. Nähere Informationen zur Ursache und zum Ablauf des Unfalls gab es zunächst nicht. Das Ufer ist an der Unfallstelle frei zugänglich und nicht gesichert.

Am Abend waren zur Rettung der Verunglückten die Feuerwehr, die Wasserschutzpolizei und die Polizei im Einsatz. Auch ein Hubschrauber sei angefordert worden, der mit einer Infrarot-Kamera ausgerüstet war. Die Suche blieb aber am Abend erfolglos.