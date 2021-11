Ausbrecher alle gefasst

Heilbronn. Ende einer langen Flucht: Mehr als fünf Wochen nach dem Ausbruch aus einer Psychiatrie in Weinsberg ist der letzte von vier Ausbrechern geschnappt worden. Wie die Heilbronner Polizei am Sonntag mitteilte, wurde der 24-Jährige am Vortag im französischen Mulhouse festgenommen. Die Festnahme gelang durch eine „gute internationale justizielle und polizeiliche Zusammenarbeit“, hieß es. Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt. Unklar ist, wo sich der vierte Mann die ganze Zeit über versteckt hielt.

Die teils als gefährlich geltenden Männer waren am 22. September aus einer geschlossenen Station des Klinikums am Weissenhof in Weinsberg geflüchtet. Sie sollen in einem der oberen Stockwerke der Klinik ein Fenster hinausgedrückt und sich danach abgeseilt haben. Ein 37-Jähriger war schon einen Tag später in Mannheim festgenommen worden. Zwei weitere Männer im Alter von 28 und 36 Jahren wurden am 13. Oktober in Barcelona geschnappt. Sie waren mit Hilfe von Zielfahndern des Landeskriminalamts verfolgt und ausfindig gemacht worden. dpa